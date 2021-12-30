https://ria.ru/20211230/vaktsina-1766096587.html

Зеленский поручил выяснить, прививали ли украинцев просроченными вакцинами

Зеленский поручил выяснить, прививали ли украинцев просроченными вакцинами - РИА Новости, 30.12.2021

Зеленский поручил выяснить, прививали ли украинцев просроченными вакцинами

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на петицию о принудительной вакцинации поручил кабинету министров страны выяснить, прививали ли украинцев... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T01:04

2021-12-30T01:04

2021-12-30T01:04

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КИЕВ, 30 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на петицию о принудительной вакцинации поручил кабинету министров страны выяснить, прививали ли украинцев просроченными препаратами, говорится в ответе на петицию, которая опубликована на сайте офиса главы государства.Ранее петиция с просьбой отменить принудительную вакцинацию от коронавируса набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. В тексте петиции указывалось, что "люди вакцинируются просроченными вакцинами под страхом увольнения с работы или неполучения заработной платы".Также президент отметил, что принудительная вакцинация не противоречит законодательству Украины."В отношении отдельных особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные медицинские осмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные мероприятия в порядке, установленном законами Украины… Согласно законам Украины, для предотвращения распространения других инфекционных заболеваний обязательным профилактическим прививкам подлежат работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников и распространению ими инфекционных болезней", - отмечается в ответе.В октябре минздрав Украины утвердил перечень профессий и организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации от COVID-19. Невакцинированных от коронавируса чиновников и сотрудников сферы образования отстраняют от работы. Позднее минздрав расширил список профессий, для которых вакцинация от коронавируса обязательна, в него попали сотрудники сферы управления центральных органов исполнительной власти и социальных услуг. Ранее в разных городах Украины, в том числе Киеве, прошли протесты противников вакцинации.Вакцинация от COVID-19 на Украине стартовала 24 февраля - в этот день в стране начали использовать препарат Covishield. Вакцина CoronaVac используется с 13 апреля, AstraZeneca - с 18 апреля, а Comirnaty - с 26 апреля. Вакцина Moderna была доступна всем желающим с 22 июля, но в середине сентября глава минздрава заявил, что эта вакцина в стране закончилась. В ноябре в страну снова привезли вакцину Moderna.

https://ria.ru/20211217/vaktsinatsiya-1764295901.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, astrazeneca