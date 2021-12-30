https://ria.ru/20211230/ukraina-1766159816.html
Исходящие из Украины угрозы касаются всей Европы, заявил МИД
Исходящие из Украины угрозы касаются всей Европы, заявил МИД - РИА Новости, 30.12.2021
Исходящие из Украины угрозы касаются всей Европы, заявил МИД
Угрозы, исходящие из Украины, касаются всего европейского континента, партнеры России не могут этого не понимать, заявила в четверг на брифинге официальный... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T13:06
2021-12-30T13:06
2021-12-30T13:21
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украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Угрозы, исходящие из Украины, касаются всего европейского континента, партнеры России не могут этого не понимать, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она подчеркнула, что на данный момент действия украинского руководства и лично президента Владимира Зеленского угрожают государственности Украины, а сама страна стала неуправляемой для общества и элит."Самое главное, чтобы европейские кураторы (Украины) это понимали, потому что Украина - европейская страна. Действительно, с Украиной связано немало проблем у европейского континента. Это становится действительно угрожающим для нашего общего пространства, и они должны понимать это, коль скоро взялись опекать, поддерживать и защищать юную украинскую демократию", - сказала Захарова.
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в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
13:06 30.12.2021 (обновлено: 13:21 30.12.2021)
Исходящие из Украины угрозы касаются всей Европы, заявил МИД
МИД: исходящие из Украины угрозы касаются всей Европы