https://ria.ru/20211230/ugol-1766168500.html

Минэнерго ожидает рекордный объем добычи угля в России в 2022 году

Минэнерго ожидает рекордный объем добычи угля в России в 2022 году - РИА Новости, 30.12.2021

Минэнерго ожидает рекордный объем добычи угля в России в 2022 году

Минэнерго прогнозирует, что добыча угля в РФ в 2022 году достигнет 450 миллионов тонн, превысив на 2,5% ожидаемый показатель этого года и на 2% - рекорд 2019... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T13:39

2021-12-30T13:39

2021-12-30T13:42

экономика

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

николай шульгинов

россия

сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756951222_0:0:2910:1637_1920x0_80_0_0_d9828ccc2239510b1ac704b656d43f4a.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Минэнерго прогнозирует, что добыча угля в РФ в 2022 году достигнет 450 миллионов тонн, превысив на 2,5% ожидаемый показатель этого года и на 2% - рекорд 2019 года, сообщил директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства Сергей Мочальников."В 2021 году добыча угля ожидается в объеме 439 миллионов тонн. После тяжелого коронавирусного периода и его влияния на угольную отрасль мы максимально приблизились к рекордному показателю за всю историю угольной промышленности России 2019 года – 441 миллион тонн. Если говорить о прогнозе на 2022 год – мы рассчитываем также достичь показателя в 450 миллионов тонн", - сказал он журналистам.Ранее министр энергетики Николай Шульгинов сообщал, что добыча угля в текущем году ожидается на уровне 439 миллионов тонн, из которых около 339 миллионов тонн — энергетический уголь и 100 миллионов — коксующийся. Рост к прошлому угоду составит примерно 9%, что сопоставимо с рекордной добычей в 2019 году, добавил министр.В 2020 году добыча угля в РФ, по данным Минэнерго, снизилась в годовом выражении на 8,9% - до 402,1 миллиона тонн.

https://ria.ru/20211229/poshliny-1766041446.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), николай шульгинов, россия, сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)