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Минэнерго ожидает рекордный объем добычи угля в России в 2022 году
Минэнерго ожидает рекордный объем добычи угля в России в 2022 году - РИА Новости, 30.12.2021
Минэнерго ожидает рекордный объем добычи угля в России в 2022 году
Минэнерго прогнозирует, что добыча угля в РФ в 2022 году достигнет 450 миллионов тонн, превысив на 2,5% ожидаемый показатель этого года и на 2% - рекорд 2019... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T13:39
2021-12-30T13:42
экономика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
николай шульгинов
россия
сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Минэнерго прогнозирует, что добыча угля в РФ в 2022 году достигнет 450 миллионов тонн, превысив на 2,5% ожидаемый показатель этого года и на 2% - рекорд 2019 года, сообщил директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства Сергей Мочальников."В 2021 году добыча угля ожидается в объеме 439 миллионов тонн. После тяжелого коронавирусного периода и его влияния на угольную отрасль мы максимально приблизились к рекордному показателю за всю историю угольной промышленности России 2019 года – 441 миллион тонн. Если говорить о прогнозе на 2022 год – мы рассчитываем также достичь показателя в 450 миллионов тонн", - сказал он журналистам.Ранее министр энергетики Николай Шульгинов сообщал, что добыча угля в текущем году ожидается на уровне 439 миллионов тонн, из которых около 339 миллионов тонн — энергетический уголь и 100 миллионов — коксующийся. Рост к прошлому угоду составит примерно 9%, что сопоставимо с рекордной добычей в 2019 году, добавил министр.В 2020 году добыча угля в РФ, по данным Минэнерго, снизилась в годовом выражении на 8,9% - до 402,1 миллиона тонн.
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экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), николай шульгинов, россия, сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)
13:39 30.12.2021 (обновлено: 13:42 30.12.2021)
 
Минэнерго ожидает рекордный объем добычи угля в России в 2022 году

Минэнерго ожидает, что добыча угля в 2022 году вырастет до рекордных 450 миллионов тонн

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкУгольный разрез
Угольный разрез - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Минэнерго прогнозирует, что добыча угля в РФ в 2022 году достигнет 450 миллионов тонн, превысив на 2,5% ожидаемый показатель этого года и на 2% - рекорд 2019 года, сообщил директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства Сергей Мочальников.
"В 2021 году добыча угля ожидается в объеме 439 миллионов тонн. После тяжелого коронавирусного периода и его влияния на угольную отрасль мы максимально приблизились к рекордному показателю за всю историю угольной промышленности России 2019 года – 441 миллион тонн. Если говорить о прогнозе на 2022 год – мы рассчитываем также достичь показателя в 450 миллионов тонн", - сказал он журналистам.
Ранее министр энергетики Николай Шульгинов сообщал, что добыча угля в текущем году ожидается на уровне 439 миллионов тонн, из которых около 339 миллионов тонн — энергетический уголь и 100 миллионов — коксующийся. Рост к прошлому угоду составит примерно 9%, что сопоставимо с рекордной добычей в 2019 году, добавил министр.
В 2020 году добыча угля в РФ, по данным Минэнерго, снизилась в годовом выражении на 8,9% - до 402,1 миллиона тонн.
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ЭкономикаМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Николай ШульгиновРоссияСергей Мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики России)
 
 
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