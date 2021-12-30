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В Калининграде раскрыли убийство беременной, совершенное в 2009 году
В Калининграде раскрыли убийство беременной, совершенное в 2009 году - РИА Новости, 30.12.2021
В Калининграде раскрыли убийство беременной, совершенное в 2009 году
Строитель из Ставропольского края задушил в Калининграде беременную подругу и скрывался на родине, где совершил ещё одно преступление, убив следователя,... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T17:01
2021-12-30T17:02
происшествия
калининград
калининградская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КАЛИНИНГРАД, 30 дек – РИА Новости. Строитель из Ставропольского края задушил в Калининграде беременную подругу и скрывался на родине, где совершил ещё одно преступление, убив следователя, рассказали журналистам в пресс-службе калининградского управления СК РФ."Завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Ставропольского края. Мужчина обвиняется в совершении … убийства женщины, заведомо находящейся в состоянии беременности", - сообщили в релизе.По версии следствия, осенью 2009 года обвиняемый, работавший в Калининграде строителем, узнал о беременности своей 35-летней сожительницы и решил ее убить, поскольку уже имел двух детей от жены и еще одного внебрачного ребенка от другой женщины.Следователи выяснили, что мужчина накинул на шею беременной подруги два связанных шнурка и с помощью некоего "тупого твёрдого предмета" задушил ее.Тогда же об исчезновении 35-летней женщины заявила ее подруга. Тело нашли только три месяца спустя в канализационном люке. Долгое время преступление оставалось нераскрытым. На след предполагаемого убийцы следователи смогли выйти только в этом году. По версии следствия, это житель Ставропольского края, отец ее нерожденного ребенка.В ведомстве сообщили, что сразу после убийства калининградки мужчина вернулся на родину в Ставропольский край, где меньше чем через год убил и ограбил следователя военно-следственного подразделения СК РФ, за что получил 18 лет лишения свободы.После того, как вскрылась причастность осужденного к убийству беременной, его доставили в Калининградскую область. Свою вину в убийстве обвиняемый не признал, однако следствие считает, что доказательств достаточно. В ближайшее время уголовное дело поступит в суд.
https://ria.ru/20210922/ubiystvo-1751249817.html
https://ria.ru/20211227/ubiystvo-1765677623.html
https://ria.ru/20210219/ubiystvo-1598125572.html
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происшествия, калининград, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
17:01 30.12.2021 (обновлено: 17:02 30.12.2021)
 
В Калининграде раскрыли убийство беременной, совершенное в 2009 году

Калининградские следователи раскрыли убийство беременной, совершенное в 2009 году

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 30 дек – РИА Новости. Строитель из Ставропольского края задушил в Калининграде беременную подругу и скрывался на родине, где совершил ещё одно преступление, убив следователя, рассказали журналистам в пресс-службе калининградского управления СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Ставропольского края. Мужчина обвиняется в совершении … убийства женщины, заведомо находящейся в состоянии беременности", - сообщили в релизе.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 10:38
Липчанина обвинили в убийстве жены и падчерицы, пропавших 20 лет назад
По версии следствия, осенью 2009 года обвиняемый, работавший в Калининграде строителем, узнал о беременности своей 35-летней сожительницы и решил ее убить, поскольку уже имел двух детей от жены и еще одного внебрачного ребенка от другой женщины.
Следователи выяснили, что мужчина накинул на шею беременной подруги два связанных шнурка и с помощью некоего "тупого твёрдого предмета" задушил ее.
Тогда же об исчезновении 35-летней женщины заявила ее подруга. Тело нашли только три месяца спустя в канализационном люке. Долгое время преступление оставалось нераскрытым. На след предполагаемого убийцы следователи смогли выйти только в этом году. По версии следствия, это житель Ставропольского края, отец ее нерожденного ребенка.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
27 декабря, 15:40
Следователи на Урале нашли подозреваемого в убийстве девочки в 1997 году
В ведомстве сообщили, что сразу после убийства калининградки мужчина вернулся на родину в Ставропольский край, где меньше чем через год убил и ограбил следователя военно-следственного подразделения СК РФ, за что получил 18 лет лишения свободы.
После того, как вскрылась причастность осужденного к убийству беременной, его доставили в Калининградскую область. Свою вину в убийстве обвиняемый не признал, однако следствие считает, что доказательств достаточно. В ближайшее время уголовное дело поступит в суд.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 09:54
В Приморье раскрыли убийство шестерых человек, совершенное 15 лет назад
 
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