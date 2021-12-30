https://ria.ru/20211230/ubiystvo-1766211096.html

В Калининграде раскрыли убийство беременной, совершенное в 2009 году

В Калининграде раскрыли убийство беременной, совершенное в 2009 году - РИА Новости, 30.12.2021

В Калининграде раскрыли убийство беременной, совершенное в 2009 году

Строитель из Ставропольского края задушил в Калининграде беременную подругу и скрывался на родине, где совершил ещё одно преступление, убив следователя,... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T17:01

2021-12-30T17:01

2021-12-30T17:02

происшествия

калининград

калининградская область

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россия

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КАЛИНИНГРАД, 30 дек – РИА Новости. Строитель из Ставропольского края задушил в Калининграде беременную подругу и скрывался на родине, где совершил ещё одно преступление, убив следователя, рассказали журналистам в пресс-службе калининградского управления СК РФ."Завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Ставропольского края. Мужчина обвиняется в совершении … убийства женщины, заведомо находящейся в состоянии беременности", - сообщили в релизе.По версии следствия, осенью 2009 года обвиняемый, работавший в Калининграде строителем, узнал о беременности своей 35-летней сожительницы и решил ее убить, поскольку уже имел двух детей от жены и еще одного внебрачного ребенка от другой женщины.Следователи выяснили, что мужчина накинул на шею беременной подруги два связанных шнурка и с помощью некоего "тупого твёрдого предмета" задушил ее.Тогда же об исчезновении 35-летней женщины заявила ее подруга. Тело нашли только три месяца спустя в канализационном люке. Долгое время преступление оставалось нераскрытым. На след предполагаемого убийцы следователи смогли выйти только в этом году. По версии следствия, это житель Ставропольского края, отец ее нерожденного ребенка.В ведомстве сообщили, что сразу после убийства калининградки мужчина вернулся на родину в Ставропольский край, где меньше чем через год убил и ограбил следователя военно-следственного подразделения СК РФ, за что получил 18 лет лишения свободы.После того, как вскрылась причастность осужденного к убийству беременной, его доставили в Калининградскую область. Свою вину в убийстве обвиняемый не признал, однако следствие считает, что доказательств достаточно. В ближайшее время уголовное дело поступит в суд.

https://ria.ru/20210922/ubiystvo-1751249817.html

https://ria.ru/20211227/ubiystvo-1765677623.html

https://ria.ru/20210219/ubiystvo-1598125572.html

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происшествия, калининград, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия