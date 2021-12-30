Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211230/ubiystvo-1766185756.html
Подозреваемый в убийствах людей в Денвере описал эти преступления в романах
Подозреваемый в убийствах людей в Денвере описал эти преступления в романах - РИА Новости, 30.12.2021
Подозреваемый в убийствах людей в Денвере описал эти преступления в романах
Подозреваемый в стрельбе в американском штате Колорадо, жертвами которой стали пять человек, написал об убийствах двух жертв в серии романов, которые он... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T14:45
2021-12-30T15:19
в мире
денвер
колорадо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766192325_0:211:3071:1939_1920x0_80_0_0_b2d607c7c2a1f5e302797dba3d774269.jpg
ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в американском штате Колорадо, жертвами которой стали пять человек, написал об убийствах двух жертв в серии романов, которые он публиковал в течение четырех лет до нападений, сообщает газета Denver Post.Ранее полиция сообщала, что 27 декабря неизвестный открыл стрельбу и убил четырех человек, трое получили ранения, в том числе полицейский, в столице американского штата Колорадо Денвере и в ее округе. В ходе последовавшей перестрелки с полицейскими подозреваемый был убит.По данным издания, убитые Алисия Карденас и Майкл Свиньярд оказались жертвами убийств в книгах Линдона МакЛеода. Полиция полагает, что Свиньярда убили в его доме. В своей первой книге МакЛеод описывает убийство персонажа "Майкла Свиньярда" в его квартире. Согласно газете, во втором романе подозреваемый описал нападение на местный тату-салон. По словам правоохранителей, МакЛеод в понедельник отправился в район, где расположен салон, открыл стрельбу и поджег фургон, но никого не убил.По меньшей мере две жертвы ранее работали с подозреваемым, отмечает издание. Согласно знакомому МакЛеода, он был совладельцем тату-салона, который закрылся, потому что тот конфликтовал с сотрудниками и "вел себя как задира."Семья подозреваемого заявила, что несколько лет не поддерживала с ним контакты, и назвала трагедию доказательством необходимости системы, направленной на оказание помощи людям с психическими расстройствами.В книгах МакЛеода утверждалось, что все описанные в них события являются вымышленными.
https://ria.ru/20211228/strelba-1765765302.html
https://ria.ru/20211219/izrail-1764423348.html
денвер
колорадо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766192325_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_dd0499732f9ccc9515bc2696c4d8aae7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, денвер, колорадо
14:45 30.12.2021 (обновлено: 15:19 30.12.2021)
 
Подозреваемый в убийствах людей в Денвере описал эти преступления в романах

Подозреваемый в убийствах пяти человек в Денвере описал похожие преступления в романах

© REUTERS / Kevin MohattСтихийный мемориал в память жертв вооруженного нападения в Денвере, Колорадо
Стихийный мемориал в память жертв вооруженного нападения в Денвере, Колорадо - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / Kevin Mohatt
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в американском штате Колорадо, жертвами которой стали пять человек, написал об убийствах двух жертв в серии романов, которые он публиковал в течение четырех лет до нападений, сообщает газета Denver Post.
Ранее полиция сообщала, что 27 декабря неизвестный открыл стрельбу и убил четырех человек, трое получили ранения, в том числе полицейский, в столице американского штата Колорадо Денвере и в ее округе. В ходе последовавшей перестрелки с полицейскими подозреваемый был убит.
Полиция на месте преступления - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
28 декабря, 09:34
В Колорадо четыре человека погибли и три пострадали при стрельбе
По данным издания, убитые Алисия Карденас и Майкл Свиньярд оказались жертвами убийств в книгах Линдона МакЛеода. Полиция полагает, что Свиньярда убили в его доме. В своей первой книге МакЛеод описывает убийство персонажа "Майкла Свиньярда" в его квартире. Согласно газете, во втором романе подозреваемый описал нападение на местный тату-салон. По словам правоохранителей, МакЛеод в понедельник отправился в район, где расположен салон, открыл стрельбу и поджег фургон, но никого не убил.
По меньшей мере две жертвы ранее работали с подозреваемым, отмечает издание. Согласно знакомому МакЛеода, он был совладельцем тату-салона, который закрылся, потому что тот конфликтовал с сотрудниками и "вел себя как задира."
Семья подозреваемого заявила, что несколько лет не поддерживала с ним контакты, и назвала трагедию доказательством необходимости системы, направленной на оказание помощи людям с психическими расстройствами.
В книгах МакЛеода утверждалось, что все описанные в них события являются вымышленными.
Полиция Израиля - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
19 декабря, 11:24
Полиция Израиля задержала подозреваемых в стрельбе, где погиб человек
 
В миреДенверКолорадо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:03Байден предупредил Путина о помощи Украине в случае эскалации
02:01Ушаков заявил, что в США понимают озабоченность России
01:59Байден призвал Путина снизить напряженность вокруг Украины
01:57Путин: Россия в вопросах своей безопасности будет вести себя как США
01:54Ушаков: Путин назвал ошибкой возможность введения санкций против России
01:51Ушаков: Байден подчеркивал, что ядерную войну нельзя начинать
01:47Ушаков: переговоры Путина и Байдена могут привести к нормализации отношений
01:42Байден: ударных наступательных вооружений США на Украине не будет
01:40Ушаков рассказал о переговорах Путина и Байдена
01:22Джабаров прокомментировал разговор Путина и Байдена
01:19Назван легкий способ определить рак
01:17Какие продукты новогоднего стола самые вредные и чем их можно заменить
01:10Антонов: Россия ответит на военные угрозы Запада созданием "уязвимостей"
00:54Пушков выступил с предупреждением для Польши из-за Украины
00:46Переговоры Путина и Байдена завершились, подтвердил Песков
00:35Путин и Байден провели телефонный разговор
00:24Московское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь
00:21Рубль укрепился за год к евро на восемь процентов
00:17Космонавты Шкаплеров и Дубров поздравили землян с наступающим Новым годом
00:15Путин рассказал, как встретит Новый год
Лента новостейМолния
Байден предупредил Путина о помощи Украине в случае эскалацииУшаков заявил, что в США понимают озабоченность РоссииБайден призвал Путина снизить напряженность вокруг УкраиныПутин: Россия в вопросах своей безопасности будет вести себя как СШАУшаков: Путин назвал ошибкой возможность введения санкций против РоссииУшаков: Байден подчеркивал, что ядерную войну нельзя начинатьУшаков: переговоры Путина и Байдена могут привести к нормализации отношенийБайден: ударных наступательных вооружений США на Украине не будетУшаков рассказал о переговорах Путина и БайденаДжабаров прокомментировал разговор Путина и БайденаНазван легкий способ определить ракКакие продукты новогоднего стола самые вредные и чем их можно заменитьАнтонов: Россия ответит на военные угрозы Запада созданием "уязвимостей"Пушков выступил с предупреждением для Польши из-за УкраиныПереговоры Путина и Байдена завершились, подтвердил ПесковПутин и Байден провели телефонный разговорМосковское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночьРубль укрепился за год к евро на восемь процентовКосмонавты Шкаплеров и Дубров поздравили землян с наступающим Новым годомПутин рассказал, как встретит Новый год