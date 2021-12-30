https://ria.ru/20211230/ubiystvo-1766185756.html
Подозреваемый в убийствах людей в Денвере описал эти преступления в романах
Подозреваемый в убийствах людей в Денвере описал эти преступления в романах - РИА Новости, 30.12.2021
Подозреваемый в убийствах людей в Денвере описал эти преступления в романах
Подозреваемый в стрельбе в американском штате Колорадо, жертвами которой стали пять человек, написал об убийствах двух жертв в серии романов, которые он... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T14:45
2021-12-30T14:45
2021-12-30T15:19
в мире
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колорадо
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ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в американском штате Колорадо, жертвами которой стали пять человек, написал об убийствах двух жертв в серии романов, которые он публиковал в течение четырех лет до нападений, сообщает газета Denver Post.Ранее полиция сообщала, что 27 декабря неизвестный открыл стрельбу и убил четырех человек, трое получили ранения, в том числе полицейский, в столице американского штата Колорадо Денвере и в ее округе. В ходе последовавшей перестрелки с полицейскими подозреваемый был убит.По данным издания, убитые Алисия Карденас и Майкл Свиньярд оказались жертвами убийств в книгах Линдона МакЛеода. Полиция полагает, что Свиньярда убили в его доме. В своей первой книге МакЛеод описывает убийство персонажа "Майкла Свиньярда" в его квартире. Согласно газете, во втором романе подозреваемый описал нападение на местный тату-салон. По словам правоохранителей, МакЛеод в понедельник отправился в район, где расположен салон, открыл стрельбу и поджег фургон, но никого не убил.По меньшей мере две жертвы ранее работали с подозреваемым, отмечает издание. Согласно знакомому МакЛеода, он был совладельцем тату-салона, который закрылся, потому что тот конфликтовал с сотрудниками и "вел себя как задира."Семья подозреваемого заявила, что несколько лет не поддерживала с ним контакты, и назвала трагедию доказательством необходимости системы, направленной на оказание помощи людям с психическими расстройствами.В книгах МакЛеода утверждалось, что все описанные в них события являются вымышленными.
https://ria.ru/20211228/strelba-1765765302.html
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в мире, денвер, колорадо
14:45 30.12.2021 (обновлено: 15:19 30.12.2021)
Подозреваемый в убийствах людей в Денвере описал эти преступления в романах
Подозреваемый в убийствах пяти человек в Денвере описал похожие преступления в романах
ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости.
Подозреваемый в стрельбе в американском штате Колорадо
, жертвами которой стали пять человек, написал об убийствах двух жертв в серии романов, которые он публиковал в течение четырех лет до нападений, сообщает газета Denver Post
.
Ранее полиция сообщала, что 27 декабря неизвестный открыл стрельбу и убил четырех человек, трое получили ранения, в том числе полицейский, в столице американского штата Колорадо Денвере
и в ее округе. В ходе последовавшей перестрелки с полицейскими подозреваемый был убит.
По данным издания, убитые Алисия Карденас и Майкл Свиньярд оказались жертвами убийств в книгах Линдона МакЛеода. Полиция полагает, что Свиньярда убили в его доме. В своей первой книге МакЛеод описывает убийство персонажа "Майкла Свиньярда" в его квартире. Согласно газете, во втором романе подозреваемый описал нападение на местный тату-салон. По словам правоохранителей, МакЛеод в понедельник отправился в район, где расположен салон, открыл стрельбу и поджег фургон, но никого не убил.
По меньшей мере две жертвы ранее работали с подозреваемым, отмечает издание. Согласно знакомому МакЛеода, он был совладельцем тату-салона, который закрылся, потому что тот конфликтовал с сотрудниками и "вел себя как задира."
Семья подозреваемого заявила, что несколько лет не поддерживала с ним контакты, и назвала трагедию доказательством необходимости системы, направленной на оказание помощи людям с психическими расстройствами.
В книгах МакЛеода утверждалось, что все описанные в них события являются вымышленными.