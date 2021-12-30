https://ria.ru/20211230/ubiystvo-1766185756.html

Подозреваемый в убийствах людей в Денвере описал эти преступления в романах

Подозреваемый в убийствах людей в Денвере описал эти преступления в романах - РИА Новости, 30.12.2021

Подозреваемый в убийствах людей в Денвере описал эти преступления в романах

Подозреваемый в стрельбе в американском штате Колорадо, жертвами которой стали пять человек, написал об убийствах двух жертв в серии романов, которые он... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T14:45

2021-12-30T14:45

2021-12-30T15:19

в мире

денвер

колорадо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766192325_0:211:3071:1939_1920x0_80_0_0_b2d607c7c2a1f5e302797dba3d774269.jpg

ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в американском штате Колорадо, жертвами которой стали пять человек, написал об убийствах двух жертв в серии романов, которые он публиковал в течение четырех лет до нападений, сообщает газета Denver Post.Ранее полиция сообщала, что 27 декабря неизвестный открыл стрельбу и убил четырех человек, трое получили ранения, в том числе полицейский, в столице американского штата Колорадо Денвере и в ее округе. В ходе последовавшей перестрелки с полицейскими подозреваемый был убит.По данным издания, убитые Алисия Карденас и Майкл Свиньярд оказались жертвами убийств в книгах Линдона МакЛеода. Полиция полагает, что Свиньярда убили в его доме. В своей первой книге МакЛеод описывает убийство персонажа "Майкла Свиньярда" в его квартире. Согласно газете, во втором романе подозреваемый описал нападение на местный тату-салон. По словам правоохранителей, МакЛеод в понедельник отправился в район, где расположен салон, открыл стрельбу и поджег фургон, но никого не убил.По меньшей мере две жертвы ранее работали с подозреваемым, отмечает издание. Согласно знакомому МакЛеода, он был совладельцем тату-салона, который закрылся, потому что тот конфликтовал с сотрудниками и "вел себя как задира."Семья подозреваемого заявила, что несколько лет не поддерживала с ним контакты, и назвала трагедию доказательством необходимости системы, направленной на оказание помощи людям с психическими расстройствами.В книгах МакЛеода утверждалось, что все описанные в них события являются вымышленными.

https://ria.ru/20211228/strelba-1765765302.html

https://ria.ru/20211219/izrail-1764423348.html

денвер

колорадо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, денвер, колорадо