В Турции рассказали об ожиданиях от переговоров Путина и Байдена
Турция надеется на нормализацию ситуации после контакта Путина и Байдена и встреч РФ-НАТО
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko, PoolПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko, Pool
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден. Архивное фото
АНКАРА, 30 дек – РИА Новости. Анкара надеется на нормализацию ситуации после контакта президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена и встреч в формате РФ-НАТО, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Как известно, состоится телефонный контакт Путина и Байдена для обсуждения украинского кризиса. На этот раз по инициативе российской стороны. 10-го и 12-го числа также состоятся двусторонние контакты в формате Россия-НАТО. После этих контактов надеемся на нормализацию ситуации, смягчение. Необходимо, чтобы эта напряженность не продолжалась", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу 24 TV.
В четверг вечером состоится телефонный разговор президентов РФ и США. Как сообщал ранее Белый дом, Байден намерен обсудить с Путиным ряд тем, включая предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.
На фоне напряженности вокруг Украины Россия и США планируют 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия-НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.
29 декабря, 02:07Байден прокомментировал возможную встречу с Путиным
США и их союзники подозревают Россию в подготовке якобы "вторжения" на Украину и угрожают беспрецедентными санкциями в случае, если будут приведены в исполнение приписываемые ей замыслы. Ранее в среду госдепартамент США сообщил о звонке госсекретаря Энтони Блинкену президенту Украины Владимиру Зеленскому для обсуждения путей мирного урегулирования конфликта на востоке страны, а также предстоящих дипломатических контактов с Россией.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.