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https://ria.ru/20211230/turtsiya-1766244901.html
В Турции рассказали об ожиданиях от переговоров Путина и Байдена
В Турции рассказали об ожиданиях от переговоров Путина и Байдена - РИА Новости, 30.12.2021
В Турции рассказали об ожиданиях от переговоров Путина и Байдена
Анкара надеется на нормализацию ситуации после контакта президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена и встреч в формате РФ-НАТО, заявил глава МИД... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T22:30
2021-12-30T22:30
в мире
анкара
сша
турция
владимир путин
джо байден
мид турции
нато
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АНКАРА, 30 дек – РИА Новости. Анкара надеется на нормализацию ситуации после контакта президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена и встреч в формате РФ-НАТО, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Как известно, состоится телефонный контакт Путина и Байдена для обсуждения украинского кризиса. На этот раз по инициативе российской стороны. 10-го и 12-го числа также состоятся двусторонние контакты в формате Россия-НАТО. После этих контактов надеемся на нормализацию ситуации, смягчение. Необходимо, чтобы эта напряженность не продолжалась", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу 24 TV.В четверг вечером состоится телефонный разговор президентов РФ и США. Как сообщал ранее Белый дом, Байден намерен обсудить с Путиным ряд тем, включая предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.На фоне напряженности вокруг Украины Россия и США планируют 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия-НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.США и их союзники подозревают Россию в подготовке якобы "вторжения" на Украину и угрожают беспрецедентными санкциями в случае, если будут приведены в исполнение приписываемые ей замыслы. Ранее в среду госдепартамент США сообщил о звонке госсекретаря Энтони Блинкену президенту Украины Владимиру Зеленскому для обсуждения путей мирного урегулирования конфликта на востоке страны, а также предстоящих дипломатических контактов с Россией.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211229/biden-1765925598.html
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в мире, анкара, сша, турция, владимир путин, джо байден, мид турции, нато, совет россия-нато, мевлют чавушоглу, обсе, россия
22:30 30.12.2021
 
В Турции рассказали об ожиданиях от переговоров Путина и Байдена

Турция надеется на нормализацию ситуации после контакта Путина и Байдена и встреч РФ-НАТО

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko, PoolПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko, Pool
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден. Архивное фото
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АНКАРА, 30 дек – РИА Новости. Анкара надеется на нормализацию ситуации после контакта президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена и встреч в формате РФ-НАТО, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Как известно, состоится телефонный контакт Путина и Байдена для обсуждения украинского кризиса. На этот раз по инициативе российской стороны. 10-го и 12-го числа также состоятся двусторонние контакты в формате Россия-НАТО. После этих контактов надеемся на нормализацию ситуации, смягчение. Необходимо, чтобы эта напряженность не продолжалась", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу 24 TV.
В четверг вечером состоится телефонный разговор президентов РФ и США. Как сообщал ранее Белый дом, Байден намерен обсудить с Путиным ряд тем, включая предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.
На фоне напряженности вокруг Украины Россия и США планируют 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия-НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря, 02:07
Байден прокомментировал возможную встречу с Путиным
США и их союзники подозревают Россию в подготовке якобы "вторжения" на Украину и угрожают беспрецедентными санкциями в случае, если будут приведены в исполнение приписываемые ей замыслы. Ранее в среду госдепартамент США сообщил о звонке госсекретаря Энтони Блинкену президенту Украины Владимиру Зеленскому для обсуждения путей мирного урегулирования конфликта на востоке страны, а также предстоящих дипломатических контактов с Россией.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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