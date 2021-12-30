https://ria.ru/20211230/tovarooborot-1766095766.html
Посол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 года
Посол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 года - РИА Новости, 30.12.2021
Посол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 года
Россия и КНР по итогам 2021 года ожидают рекордный товарооборот в 140 миллиардов долларов США, заявил в интервью РИА Новости посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T00:52
2021-12-30T00:52
2021-12-30T00:52
экономика
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си цзиньпин
андрей денисов
чжан ханьхуэй
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия и КНР по итогам 2021 года ожидают рекордный товарооборот в 140 миллиардов долларов США, заявил в интервью РИА Новости посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидером КНР Си Цзиньпином заявил, что товарооборот России и Китая за январь-ноябрь увеличился на 31% и превысил допандемийный уровень, в недалекой перспективе страны преодолеют рубеж в 200 миллиардов долларов."По данным таможенной статистики Китая, с января по ноябрь 2021 года объем китайско-российской торговли составил 130,4 миллиарда долларов США, увеличившись на 33,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достиг рекордно высокого уровня и должен совершить новый прорыв превысив 140 миллиардов долларов США в годовом исчислении", - сказал Чжан Ханьхуэй.Дипломат отметил, что двусторонняя торговля между Китаем и Россией выросла почти в 14 раз с 8 миллиардов долларов США в 2000 году до 107,77 миллиарда долларов США в 2020 году. Посол КНР подчеркнул, что, в то же время, сотрудничество между двумя сторонами увеличилось количественно и качественно, наполнилось содержанием, была оптимизирована структура торговли и улучшен уровень сотрудничества."Министерство коммерции Китая и министерство экономического развития России завершили подготовку "Дорожной карты по высококачественному развитию китайско-российской торговли товарами и услугами", которая содержит подробный план по достижению в китайско-российской торговле поставленной главами двух государств цели - 200 миллиардов долларов США", - добавил Чжан Ханьхуэй.Как отметил ранее посол России в Пекине Андрей Денисов, взаимный товарооборот РФ и Китая в 2021 году достигнет нового рекордного уровня, по итогам 11 месяцев он уже превысил 130 миллиардов долларов и продолжает расти.
https://ria.ru/20211229/elektroenergiya-1765968272.html
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экономика, в мире, сша, китай, си цзиньпин, андрей денисов, чжан ханьхуэй, россия
Посол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 года
Посол Китая Чжан Ханьхуэй заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 года
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия
и КНР по итогам 2021 года ожидают рекордный товарооборот в 140 миллиардов долларов США
, заявил в интервью РИА Новости посол Китая
в Москве Чжан Ханьхуэй
.
Ранее президент РФ Владимир Путин
в ходе встречи с лидером КНР Си Цзиньпином
заявил, что товарооборот России и Китая за январь-ноябрь увеличился на 31% и превысил допандемийный уровень, в недалекой перспективе страны преодолеют рубеж в 200 миллиардов долларов.
"По данным таможенной статистики Китая, с января по ноябрь 2021 года объем китайско-российской торговли составил 130,4 миллиарда долларов США, увеличившись на 33,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достиг рекордно высокого уровня и должен совершить новый прорыв превысив 140 миллиардов долларов США в годовом исчислении", - сказал Чжан Ханьхуэй.
Дипломат отметил, что двусторонняя торговля между Китаем и Россией выросла почти в 14 раз с 8 миллиардов долларов США в 2000 году до 107,77 миллиарда долларов США в 2020 году. Посол КНР подчеркнул, что, в то же время, сотрудничество между двумя сторонами увеличилось количественно и качественно, наполнилось содержанием, была оптимизирована структура торговли и улучшен уровень сотрудничества.
"Министерство коммерции Китая и министерство экономического развития России завершили подготовку "Дорожной карты по высококачественному развитию китайско-российской торговли товарами и услугами", которая содержит подробный план по достижению в китайско-российской торговле поставленной главами двух государств цели - 200 миллиардов долларов США", - добавил Чжан Ханьхуэй.
Как отметил ранее посол России в Пекине Андрей Денисов
, взаимный товарооборот РФ и Китая в 2021 году достигнет нового рекордного уровня, по итогам 11 месяцев он уже превысил 130 миллиардов долларов и продолжает расти.