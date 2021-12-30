https://ria.ru/20211230/tovarooborot-1766095766.html

Посол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 года

Посол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 года - РИА Новости, 30.12.2021

Посол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 года

Россия и КНР по итогам 2021 года ожидают рекордный товарооборот в 140 миллиардов долларов США, заявил в интервью РИА Новости посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T00:52

2021-12-30T00:52

2021-12-30T00:52

экономика

в мире

сша

китай

си цзиньпин

андрей денисов

чжан ханьхуэй

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753199010_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c1fdb0d43c826eccc683d6517f2425c7.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия и КНР по итогам 2021 года ожидают рекордный товарооборот в 140 миллиардов долларов США, заявил в интервью РИА Новости посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидером КНР Си Цзиньпином заявил, что товарооборот России и Китая за январь-ноябрь увеличился на 31% и превысил допандемийный уровень, в недалекой перспективе страны преодолеют рубеж в 200 миллиардов долларов."По данным таможенной статистики Китая, с января по ноябрь 2021 года объем китайско-российской торговли составил 130,4 миллиарда долларов США, увеличившись на 33,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достиг рекордно высокого уровня и должен совершить новый прорыв превысив 140 миллиардов долларов США в годовом исчислении", - сказал Чжан Ханьхуэй.Дипломат отметил, что двусторонняя торговля между Китаем и Россией выросла почти в 14 раз с 8 миллиардов долларов США в 2000 году до 107,77 миллиарда долларов США в 2020 году. Посол КНР подчеркнул, что, в то же время, сотрудничество между двумя сторонами увеличилось количественно и качественно, наполнилось содержанием, была оптимизирована структура торговли и улучшен уровень сотрудничества."Министерство коммерции Китая и министерство экономического развития России завершили подготовку "Дорожной карты по высококачественному развитию китайско-российской торговли товарами и услугами", которая содержит подробный план по достижению в китайско-российской торговле поставленной главами двух государств цели - 200 миллиардов долларов США", - добавил Чжан Ханьхуэй.Как отметил ранее посол России в Пекине Андрей Денисов, взаимный товарооборот РФ и Китая в 2021 году достигнет нового рекордного уровня, по итогам 11 месяцев он уже превысил 130 миллиардов долларов и продолжает расти.

https://ria.ru/20211229/elektroenergiya-1765968272.html

https://ria.ru/20211222/interes-1765007284.html

сша

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, в мире, сша, китай, си цзиньпин, андрей денисов, чжан ханьхуэй, россия