https://ria.ru/20211230/tomsk-1766121931.html
Бывшего первого замначальника томского УФСИН обвинили в получении взятки
Бывшего первого замначальника томского УФСИН обвинили в получении взятки - РИА Новости, 30.12.2021
Бывшего первого замначальника томского УФСИН обвинили в получении взятки
Бывший первый заместитель начальника УФСИН по Томской области обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, он арестован, сообщает в четверг СУСК РФ по РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T10:20
2021-12-30T10:20
2021-12-30T10:20
происшествия
томская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 30 дек – РИА Новости. Бывший первый заместитель начальника УФСИН по Томской области обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, он арестован, сообщает в четверг СУСК РФ по региону."Следственными органами СК РФ по Томской области на основании материалов УФСБ России по Томской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя начальника УФСИН России по Томской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.По предварительным данным СК, обвиняемый, являясь с ноября 2012 года по октябрь 2020 года начальником исправительной колонии ИК-4 УФСИН России по Томской области, а с октября 2020 года по июль 2021 года первым замначальника УФСИН России по Томской области, с марта 2020 года по май 2021 года путем вымогательства получил лично от осужденного, отбывающего наказание в ИК-4 взятку в сумме не менее 1,5 миллиона рублей за общее покровительство осужденным."По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в следственном управлении.Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, добавили в СУСК. Имя обвиняемого не называется.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, томская область, следственный комитет россии (ск рф)
Бывшего первого замначальника томского УФСИН обвинили в получении взятки
Бывшего первого замначальника томского УФСИН обвинили в получении взятки, он арестован
НОВОСИБИРСК, 30 дек – РИА Новости.
Бывший первый заместитель начальника УФСИН по Томской области
обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, он арестован, сообщает в четверг СУСК РФ по региону.
"Следственными органами СК
РФ по Томской области на основании материалов УФСБ России
по Томской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя начальника УФСИН России по Томской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным СК, обвиняемый, являясь с ноября 2012 года по октябрь 2020 года начальником исправительной колонии ИК-4 УФСИН России по Томской области, а с октября 2020 года по июль 2021 года первым замначальника УФСИН России по Томской области, с марта 2020 года по май 2021 года путем вымогательства получил лично от осужденного, отбывающего наказание в ИК-4 взятку в сумме не менее 1,5 миллиона рублей за общее покровительство осужденным.
"По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в следственном управлении.
Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, добавили в СУСК. Имя обвиняемого не называется.