https://ria.ru/20211230/terrorizm-1766181368.html

Путин пообещал оказывать Сирии поддержку в борьбе с терроризмом

Путин пообещал оказывать Сирии поддержку в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 30.12.2021

Путин пообещал оказывать Сирии поддержку в борьбе с терроризмом

Россия будет и впредь оказывать Сирии поддержку в борьбе с терроризмом, обеспечении урегулирования и восстановления страны, приводит пресс-служба Кремля... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T14:25

2021-12-30T14:25

2021-12-30T14:25

в мире

терроризм

сирия

владимир путин

башар асад

россия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия будет и впредь оказывать Сирии поддержку в борьбе с терроризмом, обеспечении урегулирования и восстановления страны, приводит пресс-служба Кремля новогоднее поздравление президента России Владимира Путина лидеру Сирии Башару Асаду."В поздравительном послании, адресованном президенту Сирийской Арабской Республики Асаду, российский лидер выразил надежду, что наступающий год ознаменуется укреплением мира и стабильности на сирийской земле. Путин подтвердил, что Россия будет и впредь оказывать дружественной Сирии всемерную поддержку в борьбе с международным терроризмом, а также в обеспечении комплексного политического урегулирования и постконфликтного восстановления", - говорится в сообщении.

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в мире, терроризм, сирия, владимир путин, башар асад, россия