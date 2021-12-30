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https://ria.ru/20211230/telegram-1766195857.html
Telegram в новой версии добавил защиту от спойлеров
Telegram в новой версии добавил защиту от спойлеров - РИА Новости, 30.12.2021
Telegram в новой версии добавил защиту от спойлеров
Мессенджер Telegram в своей новой версии 8.4 в том числе добавил возможность скрывать текст в сообщении; для того, чтобы увидеть написанное, необходимо... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T15:36
2021-12-30T15:36
общество
технологии
telegram (приложение)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Мессенджер Telegram в своей новой версии 8.4 в том числе добавил возможность скрывать текст в сообщении; для того, чтобы увидеть написанное, необходимо коснуться скрытого текста, сообщила компания в своем блоге."Чтобы обсуждать новинки проката, не опасаясь преждевременного раскрытия интриги, Вы можете выделить часть набранного сообщения и применить форматирование "Скрытый". Скрытый текст не показывается ни в сообщениях, ни в списке чатов и оповещениях. Чтобы просмотреть скрытый текст, просто коснитесь его", - говорится в сообщении.Кроме того, мессенджер добавил функцию реакций - для этого пользователь может отправить некоторые из эмодзи. В личных чатах реакции включены постоянно, а в группах и каналах администраторы могут выбрать, разрешить ли их и какие именно эмодзи будут доступны в чате.Обновление также позволяет включить в настройках перевод сообщений, там же возможно выбрать языки, которые не требуется переводить. Чтобы воспользоваться функцией, можно нажать на сообщение и выбрать "Перевести" в появившемся меню.Еще одна функция - генерация QR-кода для перехода в профиль любого пользователя, у которого есть публичная ссылка, QR-коды также можно использовать для групп, каналов и ботов.
https://ria.ru/20211126/telegram-1760982920.html
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общество, технологии, telegram (приложение)
15:36 30.12.2021
 
Telegram в новой версии добавил защиту от спойлеров

Telegram в своей новой версии добавил возможность скрывать текст в сообщении

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Мессенджер Telegram в своей новой версии 8.4 в том числе добавил возможность скрывать текст в сообщении; для того, чтобы увидеть написанное, необходимо коснуться скрытого текста, сообщила компания в своем блоге.
"Чтобы обсуждать новинки проката, не опасаясь преждевременного раскрытия интриги, Вы можете выделить часть набранного сообщения и применить форматирование "Скрытый". Скрытый текст не показывается ни в сообщениях, ни в списке чатов и оповещениях. Чтобы просмотреть скрытый текст, просто коснитесь его", - говорится в сообщении.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 21:31
Эксперт рассказал о новой функции в Telegram
Кроме того, мессенджер добавил функцию реакций - для этого пользователь может отправить некоторые из эмодзи. В личных чатах реакции включены постоянно, а в группах и каналах администраторы могут выбрать, разрешить ли их и какие именно эмодзи будут доступны в чате.
Обновление также позволяет включить в настройках перевод сообщений, там же возможно выбрать языки, которые не требуется переводить. Чтобы воспользоваться функцией, можно нажать на сообщение и выбрать "Перевести" в появившемся меню.
Еще одна функция - генерация QR-кода для перехода в профиль любого пользователя, у которого есть публичная ссылка, QR-коды также можно использовать для групп, каналов и ботов.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
6 ноября, 18:27
Telegram запустит платную функцию отключения рекламы
 
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