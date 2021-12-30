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Путин оценил влияние связей России и Венесуэлы на безопасность в регионе
Путин оценил влияние связей России и Венесуэлы на безопасность в регионе - РИА Новости, 30.12.2021
Путин оценил влияние связей России и Венесуэлы на безопасность в регионе
Президент РФ Владимир Путин в поздравлении президенту Боливарианской Республики Венесуэла Николасу Мадуро отметил, что дальнейшее наращивание связей отвечает... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T13:48
2021-12-30T13:48
2021-12-30T13:48
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении президенту Боливарианской Республики Венесуэла Николасу Мадуро отметил, что дальнейшее наращивание связей отвечает интересам обеспечения региональной стабильности и безопасности, сообщает пресс-служба Кремля."Глава Российского государства выразил уверенность в том, что дальнейшее наращивание всего комплекса российско-венесуэльских связей в полной мере отвечает интересам обеспечения региональной стабильности и безопасности", - говорится в сообщении.Отмечается, что в поздравлении Мадуро Владимир Путин констатировал, что в уходящем году подтвердилась значимость отношений стратегического партнерства между двумя странами. Кроме того, развивалось двустороннее сотрудничество в различных сферах и взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20210923/venesuela-1751492039.html
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в мире, венесуэла, владимир путин, николас мадуро, россия
Путин оценил влияние связей России и Венесуэлы на безопасность в регионе
Путин: наращивание российско-венесуэльских связей способствует региональной стабильности