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Путин оценил влияние связей России и Венесуэлы на безопасность в регионе

Путин оценил влияние связей России и Венесуэлы на безопасность в регионе - РИА Новости, 30.12.2021

Путин оценил влияние связей России и Венесуэлы на безопасность в регионе

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении президенту Боливарианской Республики Венесуэла Николасу Мадуро отметил, что дальнейшее наращивание связей отвечает... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T13:48

2021-12-30T13:48

2021-12-30T13:48

в мире

венесуэла

владимир путин

николас мадуро

россия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении президенту Боливарианской Республики Венесуэла Николасу Мадуро отметил, что дальнейшее наращивание связей отвечает интересам обеспечения региональной стабильности и безопасности, сообщает пресс-служба Кремля."Глава Российского государства выразил уверенность в том, что дальнейшее наращивание всего комплекса российско-венесуэльских связей в полной мере отвечает интересам обеспечения региональной стабильности и безопасности", - говорится в сообщении.Отмечается, что в поздравлении Мадуро Владимир Путин констатировал, что в уходящем году подтвердилась значимость отношений стратегического партнерства между двумя странами. Кроме того, развивалось двустороннее сотрудничество в различных сферах и взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20210923/venesuela-1751492039.html

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в мире, венесуэла, владимир путин, николас мадуро, россия