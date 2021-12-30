https://ria.ru/20211230/stupnikova-1766210732.html

Мишустин назначил Ступникова замруководителя Росавтодора

Мишустин назначил Ступникова замруководителя Росавтодора - РИА Новости, 30.12.2021

Мишустин назначил Ступникова замруководителя Росавтодора

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Олега Ступникова заместителем руководителя Росавтодора, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T16:57

2021-12-30T16:57

2021-12-30T16:58

политика

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Олега Ступникова заместителем руководителя Росавтодора, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Ступникова Олега Владимировича заместителем руководителя Федерального дорожного агентства", - говорится в документе.С 2011 по 2021 год Ступников проходил государственную службу в Минтрансе РФ в должностях начальника отдела автомобильных дорог, заместителя директора департамента государственной политики в области дорожного хозяйства.В марте был назначен начальником Управления научно-технических исследований и информационного обеспечения Росавтодора. Государственный советник РФ 2 класса.

https://ria.ru/20211224/naznachenie-1765428334.html

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политика, федеральное дорожное агентство (росавтодор), михаил мишустин, россия