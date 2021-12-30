https://ria.ru/20211230/stupnikova-1766210732.html
Мишустин назначил Ступникова замруководителя Росавтодора
Мишустин назначил Ступникова замруководителя Росавтодора - РИА Новости, 30.12.2021
Мишустин назначил Ступникова замруководителя Росавтодора
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Олега Ступникова заместителем руководителя Росавтодора, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T16:57
2021-12-30T16:57
2021-12-30T16:58
политика
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Олега Ступникова заместителем руководителя Росавтодора, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Ступникова Олега Владимировича заместителем руководителя Федерального дорожного агентства", - говорится в документе.С 2011 по 2021 год Ступников проходил государственную службу в Минтрансе РФ в должностях начальника отдела автомобильных дорог, заместителя директора департамента государственной политики в области дорожного хозяйства.В марте был назначен начальником Управления научно-технических исследований и информационного обеспечения Росавтодора. Государственный советник РФ 2 класса.
https://ria.ru/20211224/naznachenie-1765428334.html
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политика, федеральное дорожное агентство (росавтодор), михаил мишустин, россия
16:57 30.12.2021 (обновлено: 16:58 30.12.2021)
Мишустин назначил Ступникова замруководителя Росавтодора
Премьер Мишустин назначил Олега Ступникова замруководителя Росавтодора