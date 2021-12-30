https://ria.ru/20211230/stsenariy-1766205033.html

В Британии раскрыли сценарий третьей мировой войны в ближайшем будущем

Раскрыт сценарий третьей мировой войны в ближайшем будущем - РИА Новости, 30.12.2021

В Британии раскрыли сценарий третьей мировой войны в ближайшем будущем

Эксперты рассказали британскому изданию Daily Mail, какой характер будет носить третья мировая война в ближайшем будущем. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T16:29

2021-12-30T16:29

2021-12-30T22:12

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали британскому изданию Daily Mail, какой характер будет носить третья мировая война в ближайшем будущем.Как отметили специалисты, полем битвы великих держав станут в первую очередь технологии. Так, оборонное ведомство Соединенного Королевства значительно сократило финансирование традиционных видов вооружений и сделало акцент на развитии искусственного интеллекта, кибербезопасности и других сфер IT-индустрии.По мнению собеседников агентства, в гипотетической мировой войне США, Россия и Китай обязательно задействуют гиперзвуковые ракеты, которые сложно своевременно обнаружить и подбить из-за их высокой скорости.Противоборствующие государства в случае масштабного конфликта попытаются лишить друг друга коммуникаций и доступа в интернет. Для этого они будут отрезать трансокеанические подводные кабели связи и начнут охоту за космическими спутниками. При этом массированный ракетный удар и "ослепление" противника в Сети могут происходить одновременно, говорится в статье.

https://ria.ru/20211229/nemtsy-1765986170.html

сша

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