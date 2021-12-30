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В Британии раскрыли сценарий третьей мировой войны в ближайшем будущем
Раскрыт сценарий третьей мировой войны в ближайшем будущем - РИА Новости, 30.12.2021
В Британии раскрыли сценарий третьей мировой войны в ближайшем будущем
Эксперты рассказали британскому изданию Daily Mail, какой характер будет носить третья мировая война в ближайшем будущем. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T16:29
2021-12-30T22:12
в мире
сша
китай
россия
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали британскому изданию Daily Mail, какой характер будет носить третья мировая война в ближайшем будущем.Как отметили специалисты, полем битвы великих держав станут в первую очередь технологии. Так, оборонное ведомство Соединенного Королевства значительно сократило финансирование традиционных видов вооружений и сделало акцент на развитии искусственного интеллекта, кибербезопасности и других сфер IT-индустрии.По мнению собеседников агентства, в гипотетической мировой войне США, Россия и Китай обязательно задействуют гиперзвуковые ракеты, которые сложно своевременно обнаружить и подбить из-за их высокой скорости.Противоборствующие государства в случае масштабного конфликта попытаются лишить друг друга коммуникаций и доступа в интернет. Для этого они будут отрезать трансокеанические подводные кабели связи и начнут охоту за космическими спутниками. При этом массированный ракетный удар и "ослепление" противника в Сети могут происходить одновременно, говорится в статье.
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в мире, сша, китай, россия
16:29 30.12.2021 (обновлено: 22:12 30.12.2021)
 
Раскрыт сценарий третьей мировой войны в ближайшем будущем

В Британии рассказали, какой будет третья мировая война в ближайшем будущем

CC BY 2.0 / Staff Sgt. Michael Sword / Артиллеристы армии США во время учений в Германии
Артиллеристы армии США во время учений в Германии - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
CC BY 2.0 / Staff Sgt. Michael Sword /
Артиллеристы армии США во время учений в Германии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали британскому изданию Daily Mail, какой характер будет носить третья мировая война в ближайшем будущем.
Как отметили специалисты, полем битвы великих держав станут в первую очередь технологии. Так, оборонное ведомство Соединенного Королевства значительно сократило финансирование традиционных видов вооружений и сделало акцент на развитии искусственного интеллекта, кибербезопасности и других сфер IT-индустрии.
По мнению собеседников агентства, в гипотетической мировой войне США, Россия и Китай обязательно задействуют гиперзвуковые ракеты, которые сложно своевременно обнаружить и подбить из-за их высокой скорости.
Противоборствующие государства в случае масштабного конфликта попытаются лишить друг друга коммуникаций и доступа в интернет. Для этого они будут отрезать трансокеанические подводные кабели связи и начнут охоту за космическими спутниками. При этом массированный ракетный удар и "ослепление" противника в Сети могут происходить одновременно, говорится в статье.
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