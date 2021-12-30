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Как сэкономить на новогоднем столе
Диетолог рассказала, как сэкономить на новогоднем столе - РИА Новости, 30.12.2021
Как сэкономить на новогоднем столе
Традиционный новогодний стол часто оказывается затратным. Как снизить расходы, при этом сделав блюда более полезными для здоровья, рассказала агентству “Прайм”... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T01:16
2021-12-30T01:16
общество
новый год
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Традиционный новогодний стол часто оказывается затратным. Как снизить расходы, при этом сделав блюда более полезными для здоровья, рассказала агентству “Прайм” заведующая отделением клинической диетологии больницы им. В.В. Виноградова Юлия Пигарёва.Первое, от чего стоит отказаться - колбаса. "Вместо неё можно купить курицу, индейку или говядину. Мясо можно запечь и подавать в качестве нарезки или добавлять в салат (, например, в оливье). Кроме того, что этот вариант будет дешевле, он является более полезным", - отметила она.Недешевую черную или красную икру можно заменить более доступными аналогами - икрой минтая и палтуса. Этот продукт вкусен и полезен. Рыбу можно купить и засолить самостоятельно.Полностью отказаться с пользой для здоровья можно от сладкого - газировки и десертов. Их лучше заменить морсами или фруктами. При этом не стоит экономить на алкоголе - некачественное спиртное бьет по здоровью. Овощи также лучше покупать, невзирая на цену - они должны занимать основное место в меню, подытожила диетолог.
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общество, новый год, россия
01:16 30.12.2021
 
Диетолог рассказала, как сэкономить на новогоднем столе

Диетолог Пигарёва посоветовала отказаться от колбасы для удешевления новогоднего стола

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБокал шампанского в руке празднующего Новый год
Бокал шампанского в руке празднующего Новый год - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Традиционный новогодний стол часто оказывается затратным. Как снизить расходы, при этом сделав блюда более полезными для здоровья, рассказала агентству “Прайм” заведующая отделением клинической диетологии больницы им. В.В. Виноградова Юлия Пигарёва.
Первое, от чего стоит отказаться - колбаса. "Вместо неё можно купить курицу, индейку или говядину. Мясо можно запечь и подавать в качестве нарезки или добавлять в салат (, например, в оливье). Кроме того, что этот вариант будет дешевле, он является более полезным", - отметила она.
Недешевую черную или красную икру можно заменить более доступными аналогами - икрой минтая и палтуса. Этот продукт вкусен и полезен. Рыбу можно купить и засолить самостоятельно.
Полностью отказаться с пользой для здоровья можно от сладкого - газировки и десертов. Их лучше заменить морсами или фруктами. При этом не стоит экономить на алкоголе - некачественное спиртное бьет по здоровью. Овощи также лучше покупать, невзирая на цену - они должны занимать основное место в меню, подытожила диетолог.
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