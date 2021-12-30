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Россия не была источником напряжения в отношениях с США, заявил Песков
Россия не была источником напряжения в отношениях с США, заявил Песков - РИА Новости, 30.12.2021
Россия не была источником напряжения в отношениях с США, заявил Песков
Россия никогда не была источником и первоисточником напряжения в отношениях с США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что в РФ настроены РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T13:39
2021-12-30T13:39
в мире
сша
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия никогда не была источником и первоисточником напряжения в отношениях с США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что в РФ&nbsp;настроены на разговор с США, хотят его, поскольку только переговоры позволят разрешить разногласия."Россия никогда не была источником напряжения и не была первой источником напряжения. Мы всегда говорили, что Россия принимала и будет принимать те шаги, меры, которые необходимы для обеспечения ее безопасности. Мы настроены на разговор, мы хотим этого разговора, мы считаем, что только в ходе переговоров возможно решение тех насущных проблем, которые в изобилии имеются между нами", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о заявлениях представителей Белого дома, что они не видят со стороны России попыток снизить напряжение.
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в мире, сша, дмитрий песков, россия
13:39 30.12.2021
 
Россия не была источником напряжения в отношениях с США, заявил Песков

Песков: Россия никогда не была источником и первоисточником напряжения в отношениях с США

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия никогда не была источником и первоисточником напряжения в отношениях с США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что в РФ настроены на разговор с США, хотят его, поскольку только переговоры позволят разрешить разногласия.
"Россия никогда не была источником напряжения и не была первой источником напряжения. Мы всегда говорили, что Россия принимала и будет принимать те шаги, меры, которые необходимы для обеспечения ее безопасности. Мы настроены на разговор, мы хотим этого разговора, мы считаем, что только в ходе переговоров возможно решение тех насущных проблем, которые в изобилии имеются между нами", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о заявлениях представителей Белого дома, что они не видят со стороны России попыток снизить напряжение.
Флаги России и США на мосту Монблан в Женеве, вывешенные в преддверии саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
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В миреСШАДмитрий ПесковРоссия
 
 
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