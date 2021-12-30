https://ria.ru/20211230/spisanie-1766178622.html

Путин подписал закон о запрете автоматического списания соцвыплат за долги

Путин подписал закон о запрете автоматического списания соцвыплат за долги - РИА Новости, 30.12.2021

Путин подписал закон о запрете автоматического списания соцвыплат за долги

Владимир Путин подписал закон, запрещающий списывать в счет долга социальные выплаты, получаемые по решению правительства или президента. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T14:15

2021-12-30T14:15

2021-12-30T15:09

общество

владимир путин

банки

социальные выплаты

россия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, запрещающий списывать в счет долга социальные выплаты, получаемые по решению правительства или президента.Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.Теперь банки не могут списывать единовременные социальные выплаты в счет погашения задолженности по потребительским кредитам без согласия заемщика.Помимо этого, должнику имеет право обратиться в кредитную организацию с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума. При этом счет с подобным иммунитетом может быть только один.

https://ria.ru/20211230/dannye-1766178101.html

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общество, владимир путин, банки, социальные выплаты, россия