https://ria.ru/20211230/spisanie-1766178622.html
Путин подписал закон о запрете автоматического списания соцвыплат за долги
Путин подписал закон о запрете автоматического списания соцвыплат за долги - РИА Новости, 30.12.2021
Путин подписал закон о запрете автоматического списания соцвыплат за долги
Владимир Путин подписал закон, запрещающий списывать в счет долга социальные выплаты, получаемые по решению правительства или президента. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T14:15
2021-12-30T14:15
2021-12-30T15:09
общество
владимир путин
банки
социальные выплаты
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, запрещающий списывать в счет долга социальные выплаты, получаемые по решению правительства или президента.Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.Теперь банки не могут списывать единовременные социальные выплаты в счет погашения задолженности по потребительским кредитам без согласия заемщика.Помимо этого, должнику имеет право обратиться в кредитную организацию с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума. При этом счет с подобным иммунитетом может быть только один.
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общество, владимир путин, банки, социальные выплаты, россия
14:15 30.12.2021 (обновлено: 15:09 30.12.2021)
Путин подписал закон о запрете автоматического списания соцвыплат за долги
Президент Путин подписал закон о запрете автоматического списания соцвыплат за долги