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Жителя Чувашии будут судить за заживо сожженного приятеля
Жителя Чувашии будут судить за заживо сожженного приятеля - РИА Новости, 30.12.2021
Жителя Чувашии будут судить за заживо сожженного приятеля
Житель Чувашии, который заживо сжег своего знакомого, предстанет перед судом, сообщает следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T14:46
2021-12-30T14:46
происшествия
чебоксары
чувашская республика (чувашия)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 дек - РИА Новости. Житель Чувашии, который заживо сжег своего знакомого, предстанет перед судом, сообщает следственное управление СК РФ по региону.По версии следствия, днем 7 марта житель села Моргауши, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в одном из гаражных боксов в Чебоксарах поссорился со знакомым, который отказывался уйти, облил его с головы до ног бензином и поджег спичками. В результате потерпевший получил ожоги 91% поверхности тела, от которых он скончался в реанимации 9 марта.Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). "Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Верховный суд Чувашской Республики для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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чебоксары
чувашская республика (чувашия)
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происшествия, чебоксары, чувашская республика (чувашия), следственный комитет россии (ск рф), россия
14:46 30.12.2021
 
Жителя Чувашии будут судить за заживо сожженного приятеля

Житель Чувашии, который сжег заживо знакомого, предстанет перед судом

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 дек - РИА Новости. Житель Чувашии, который заживо сжег своего знакомого, предстанет перед судом, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, днем 7 марта житель села Моргауши, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в одном из гаражных боксов в Чебоксарах поссорился со знакомым, который отказывался уйти, облил его с головы до ног бензином и поджег спичками. В результате потерпевший получил ожоги 91% поверхности тела, от которых он скончался в реанимации 9 марта.
Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). "Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Верховный суд Чувашской Республики для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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ПроисшествияЧебоксарыЧувашская Республика (Чувашия)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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