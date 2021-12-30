https://ria.ru/20211230/smertnost-1766231089.html

Голикова оценила показатели смертности в России за 11 месяцев 2021 года

Голикова оценила показатели смертности в России за 11 месяцев 2021 года - РИА Новости, 30.12.2021

Голикова оценила показатели смертности в России за 11 месяцев 2021 года

Смертность в январе — ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла в России на 18,5 процента, заявила вице-премьер Татьяна... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T19:05

2021-12-30T19:05

2021-12-30T19:39

общество

федеральная служба государственной статистики (росстат)

татьяна голикова

здоровье - общество

смертность

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Смертность в январе — ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла в России на 18,5 процента, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.Количество случаев смерти в предыдущем месяце, по информации Росстата, увеличилось на 17 процентов сравнительно показателя годом ранее. "Из общего прироста смертности в ноябре текущего года более 100 процентов приходится на смертность от COVID-19, при этом смертность от других заболеваний снизилась на девять процентов", — привели слова Голиковой в ее аппарате.Коронавирус в прошлом месяце стал основной причиной смерти 71 187 человек, еще в 8939 случаях предполагается таковой, следует из данных статистического ведомства. Смертельные осложнения других болезней COVID-19 вызвал у 1477 граждан, у 5924 был сопутствующим заболеванием.

https://ria.ru/20211230/omikron-1766215675.html

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общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), татьяна голикова, здоровье - общество, смертность, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии