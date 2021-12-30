https://ria.ru/20211230/sloveniya-1766172399.html
Путин отметил конструктивность диалога со Словенией
Путин отметил конструктивность диалога со Словенией - РИА Новости, 30.12.2021
Путин отметил конструктивность диалога со Словенией
Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Словении Борута Пахора с Новым годом и Рождеством и подчеркнул важность того, что в уходящем году между... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T13:52
2021-12-30T13:52
2021-12-30T13:52
новый год — 2022
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словения
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Словении Борута Пахора с Новым годом и Рождеством и подчеркнул важность того, что в уходящем году между странами поддерживался конструктивный диалог, сообщает пресс-служба Кремля."Обращаясь к президенту Республики Словения Пахору, глава российского государства подчеркнул важность того, что в уходящем году, несмотря на пандемию коронавируса, между двумя странами поддерживался конструктивный диалог", - говорится в сообщении.Кроме того, глава РФ отметил символическое значение решения об учреждении Дня российско-словенской дружбы. Также он выразил надежду на продолжение совместной работы по всем актуальным вопросам двусторонних отношений.
https://radiosputnik.ria.ru/20211119/sloveniya-1759808188.html
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в мире, словения, владимир путин, борут пахор, россия
Путин отметил конструктивность диалога со Словенией
Президент Путин отметил конструктивность диалога со Словенией