https://ria.ru/20211230/skidka-1766191224.html

Онлайн-экспортеры РФ получат скидку до 50% на доставку продукции за рубеж

Онлайн-экспортеры РФ получат скидку до 50% на доставку продукции за рубеж - РИА Новости, 30.12.2021

Онлайн-экспортеры РФ получат скидку до 50% на доставку продукции за рубеж

Экспортеры из РФ смогут сэкономить до 50% стоимости поставок товаров за рубеж, которые они продали через интернет, сообщает Российский экспортный центр (входит... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T15:10

2021-12-30T15:10

2021-12-30T15:10

экономика

российский экспортный центр (рэц)

россия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Экспортеры из РФ смогут сэкономить до 50% стоимости поставок товаров за рубеж, которые они продали через интернет, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Вышло постановление правительства от 25.12.2021 №2488, которое позволит экспортерам снизить стоимость международной поставки товаров, проданных по каналам интернет-торговли. Благодаря принятой мере, российские компании смогут воспользоваться сниженными тарифами на международные почтовые отправления при продаже продукции, произведенной на территории России, через маркетплейсы. Размер скидки может составить до 50% от изначального размера тарифа", - сообщает РЭЦ.Господдержку будут предоставлять почтовым операторам, обслуживающим международные логистические операции, по результатам отбора, проводимого Минпромторгом.Новые меры были анонсированы на международном экспортном форуме "Сделано в России", который состоялся 10 декабря в Москве. Тогда эксперты отметили, что компенсация позволит создать дополнительные стимулы для развития продаж через маркетплейсы и повысить конкурентоспособность продукции российских производителей.

https://ria.ru/20211228/zavod-1765800870.html

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экономика, российский экспортный центр (рэц), россия