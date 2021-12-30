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Онлайн-экспортеры РФ получат скидку до 50% на доставку продукции за рубеж
Онлайн-экспортеры РФ получат скидку до 50% на доставку продукции за рубеж - РИА Новости, 30.12.2021
Онлайн-экспортеры РФ получат скидку до 50% на доставку продукции за рубеж
Экспортеры из РФ смогут сэкономить до 50% стоимости поставок товаров за рубеж, которые они продали через интернет, сообщает Российский экспортный центр (входит... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T15:10
2021-12-30T15:10
экономика
российский экспортный центр (рэц)
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Экспортеры из РФ смогут сэкономить до 50% стоимости поставок товаров за рубеж, которые они продали через интернет, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Вышло постановление правительства от 25.12.2021 №2488, которое позволит экспортерам снизить стоимость международной поставки товаров, проданных по каналам интернет-торговли. Благодаря принятой мере, российские компании смогут воспользоваться сниженными тарифами на международные почтовые отправления при продаже продукции, произведенной на территории России, через маркетплейсы. Размер скидки может составить до 50% от изначального размера тарифа", - сообщает РЭЦ.Господдержку будут предоставлять почтовым операторам, обслуживающим международные логистические операции, по результатам отбора, проводимого Минпромторгом.Новые меры были анонсированы на международном экспортном форуме "Сделано в России", который состоялся 10 декабря в Москве. Тогда эксперты отметили, что компенсация позволит создать дополнительные стимулы для развития продаж через маркетплейсы и повысить конкурентоспособность продукции российских производителей.
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экономика, российский экспортный центр (рэц), россия
15:10 30.12.2021
 

Онлайн-экспортеры РФ получат скидку до 50% на доставку продукции за рубеж

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Экспортеры из РФ смогут сэкономить до 50% стоимости поставок товаров за рубеж, которые они продали через интернет, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Вышло постановление правительства от 25.12.2021 №2488, которое позволит экспортерам снизить стоимость международной поставки товаров, проданных по каналам интернет-торговли. Благодаря принятой мере, российские компании смогут воспользоваться сниженными тарифами на международные почтовые отправления при продаже продукции, произведенной на территории России, через маркетплейсы. Размер скидки может составить до 50% от изначального размера тарифа", - сообщает РЭЦ.
Завод Uzbekistan GTL - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
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Господдержку будут предоставлять почтовым операторам, обслуживающим международные логистические операции, по результатам отбора, проводимого Минпромторгом.
Новые меры были анонсированы на международном экспортном форуме "Сделано в России", который состоялся 10 декабря в Москве. Тогда эксперты отметили, что компенсация позволит создать дополнительные стимулы для развития продаж через маркетплейсы и повысить конкурентоспособность продукции российских производителей.
 
ЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Россия
 
 
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