Чернышенко объявил о запуске государственной единой биометрической системы
Вице-премьер Чернышенко объявил о запуске государственной единой биометрической системы
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Государственная единая биометрическая система (ЕБС) заработала в России с 30 декабря, участие сугубо добровольное, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
ЕБС запущена по инициативе Минцифры РФ, Банка России и ПАО "Ростелеком" в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" 30 июня 2018 года. Оператором системы является ПАО "Ростелеком".
"С сегодняшнего дня в России запускается государственная единая биометрическая система. ... Единая биометрическая система позволит расширить число сервисов и повысит доступность услуг для граждан России. Они, в свою очередь, получат высокое качество предоставления услуг, причем в более удобном и оперативном формате", - заявил Чернышенко, слова которого приводится в сообщении.
Вице-премьер отметил, что государственная ЕБС предполагает добровольное участие со стороны каждого россиянина, и ни в коем случае не является обязательной.
"Запуск государственной единой биометрической системы - это важный этап. Все изменения направлены на то, чтобы максимально защитить биометрические и персональные данные граждан РФ. ... В весеннюю сессию нам предстоит выработать нормы передачи уже существующих коммерческих ЕБС под контроль государства", - сказал председатель комитета ГД по информполитике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн.
"На первом этапе по биометрии можно было проводить ряд банковских операций, но сегодня функционал единой биометрической системы расширился. Были запущены сервисы, позволяющие получать квалифицированную электронную подпись, заключать договор на услуги связи, сдавать вступительные экзамены в вуз", - отметил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.
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