22:01 30.12.2021 (обновлено: 23:07 30.12.2021)
Учеников сгоревшей саратовской школы переведут в соседний лицей
Учеников саратовской школы, где учился Табаков, переведут в соседний лицей из-за пожара
САРАТОВ, 30 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Все ученики саратовской школы №18, где в 1950-1953 годах учился народный артист СССР Олег Табаков, из-за пожара после зимних каникул продолжат обучение в соседнем лицее, сообщил вице-губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.
В среду днем на втором этаже четырехэтажного здания школы №18 по улице Рахова, 124, произошел пожар, охвативший 60 квадратных метров. По данным главка МЧС по региону, людей в здании в это время не было. Спустя почти час пожар потушили. В мэрии отметили, что возможной причиной пожара стало замыкание проводки в одном из кабинетов. После пожара в школе отключили электричество и водоснабжение. По данным СК, пожар начался с одного из кабинетов на втором этаже, после чего воспламенился коридор на этом же этаже, а также этажом выше.
"Сегодня провел выездное совещание по капитальному ремонту школы №18 Саратова, где произошел пожар… По словам главы города Михаила Исаева, после каникул учеников и педагогов планируется перенаправить на две четверти в лицей №37, который находится неподалеку. Важно, чтобы учебный процесс был организован таким образом, чтобы не разбивать классы и коллектив школы", - написал Бусаргин.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе мэрии, в пострадавшей школе учатся около 500 детей, занятия которых в лицее будет организовано в две смены.
Бусаргин отметил, что задача региональной и городской власти восстановить школу №18 к новому учебному году.
"Сейчас на объекте работают проектировщики, оценивают ущерб. Так совпало, что школа вошла в федеральную программу капремонта на 2022 год, о которой рассказывал председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. На эти цели предусмотрено 125 миллионов рублей. Однако с учетом обстоятельств этой суммы будет недостаточно, поэтому потребуются средства из областного и городского бюджетов", - добавил он.
Глава Саратова Михаил Исаев в Instagram сообщил, что работы по капремонту школы 18 должны начаться уже в январе.
В этой школе с 1950 по 1953 годы учился народный артист СССР Олег Табаков (1935-2018), который был уроженцем Саратова.
В школах Саратова с 24 декабря по 9 января проходят зимние каникулы.