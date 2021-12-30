Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211230/shkola-1766243439.html
Учеников сгоревшей саратовской школы переведут в соседний лицей
Учеников сгоревшей саратовской школы переведут в соседний лицей - РИА Новости, 30.12.2021
Учеников сгоревшей саратовской школы переведут в соседний лицей
Все ученики саратовской школы №18, где в 1950-1953 годах учился народный артист СССР Олег Табаков, из-за пожара после зимних каникул продолжат обучение в... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T22:01
2021-12-30T23:07
ссср
саратов
вячеслав володин
олег табаков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19226/16/192261694_0:310:3005:2000_1920x0_80_0_0_2c3afd8cc10552c66352fcbc748723dc.jpg
САРАТОВ, 30 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Все ученики саратовской школы №18, где в 1950-1953 годах учился народный артист СССР Олег Табаков, из-за пожара после зимних каникул продолжат обучение в соседнем лицее, сообщил вице-губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.В среду днем на втором этаже четырехэтажного здания школы №18 по улице Рахова, 124, произошел пожар, охвативший 60 квадратных метров. По данным главка МЧС по региону, людей в здании в это время не было. Спустя почти час пожар потушили. В мэрии отметили, что возможной причиной пожара стало замыкание проводки в одном из кабинетов. После пожара в школе отключили электричество и водоснабжение. По данным СК, пожар начался с одного из кабинетов на втором этаже, после чего воспламенился коридор на этом же этаже, а также этажом выше."Сегодня провел выездное совещание по капитальному ремонту школы №18 Саратова, где произошел пожар… По словам главы города Михаила Исаева, после каникул учеников и педагогов планируется перенаправить на две четверти в лицей №37, который находится неподалеку. Важно, чтобы учебный процесс был организован таким образом, чтобы не разбивать классы и коллектив школы", - написал Бусаргин.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе мэрии, в пострадавшей школе учатся около 500 детей, занятия которых в лицее будет организовано в две смены.Бусаргин отметил, что задача региональной и городской власти восстановить школу №18 к новому учебному году."Сейчас на объекте работают проектировщики, оценивают ущерб. Так совпало, что школа вошла в федеральную программу капремонта на 2022 год, о которой рассказывал председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. На эти цели предусмотрено 125 миллионов рублей. Однако с учетом обстоятельств этой суммы будет недостаточно, поэтому потребуются средства из областного и городского бюджетов", - добавил он.Глава Саратова Михаил Исаев в Instagram сообщил, что работы по капремонту школы 18 должны начаться уже в январе.В этой школе с 1950 по 1953 годы учился народный артист СССР Олег Табаков (1935-2018), который был уроженцем Саратова.В школах Саратова с 24 декабря по 9 января проходят зимние каникулы.
https://ria.ru/20211230/shkola-1766241819.html
ссср
саратов
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19226/16/192261694_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_4dcfeb11f1cb3ce4b3571c907a49c186.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ссср, саратов, вячеслав володин, олег табаков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), россия
22:01 30.12.2021 (обновлено: 23:07 30.12.2021)
 
Учеников сгоревшей саратовской школы переведут в соседний лицей

Учеников саратовской школы, где учился Табаков, переведут в соседний лицей из-за пожара

© РИА Новости / Перейти в фотобанкКласс в школе
Класс в школе - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 30 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Все ученики саратовской школы №18, где в 1950-1953 годах учился народный артист СССР Олег Табаков, из-за пожара после зимних каникул продолжат обучение в соседнем лицее, сообщил вице-губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.
В среду днем на втором этаже четырехэтажного здания школы №18 по улице Рахова, 124, произошел пожар, охвативший 60 квадратных метров. По данным главка МЧС по региону, людей в здании в это время не было. Спустя почти час пожар потушили. В мэрии отметили, что возможной причиной пожара стало замыкание проводки в одном из кабинетов. После пожара в школе отключили электричество и водоснабжение. По данным СК, пожар начался с одного из кабинетов на втором этаже, после чего воспламенился коридор на этом же этаже, а также этажом выше.
"Сегодня провел выездное совещание по капитальному ремонту школы №18 Саратова, где произошел пожар… По словам главы города Михаила Исаева, после каникул учеников и педагогов планируется перенаправить на две четверти в лицей №37, который находится неподалеку. Важно, чтобы учебный процесс был организован таким образом, чтобы не разбивать классы и коллектив школы", - написал Бусаргин.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе мэрии, в пострадавшей школе учатся около 500 детей, занятия которых в лицее будет организовано в две смены.
Бусаргин отметил, что задача региональной и городской власти восстановить школу №18 к новому учебному году.
"Сейчас на объекте работают проектировщики, оценивают ущерб. Так совпало, что школа вошла в федеральную программу капремонта на 2022 год, о которой рассказывал председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. На эти цели предусмотрено 125 миллионов рублей. Однако с учетом обстоятельств этой суммы будет недостаточно, поэтому потребуются средства из областного и городского бюджетов", - добавил он.
Глава Саратова Михаил Исаев в Instagram сообщил, что работы по капремонту школы 18 должны начаться уже в январе.
В этой школе с 1950 по 1953 годы учился народный артист СССР Олег Табаков (1935-2018), который был уроженцем Саратова.
В школах Саратова с 24 декабря по 9 января проходят зимние каникулы.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
21:23
СК подключился к проверке пожара в саратовской школе, где учился Табаков
 
СССРСаратовВячеслав ВолодинОлег ТабаковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:59Байден призвал Путина снизить напряженность вокруг Украины
01:57Путин: Россия в вопросах своей безопасности будет вести себя как США
01:54Ушаков: Путин назвал ошибкой возможность введения санкций против России
01:51Ушаков: Байден подчеркивал, что ядерную войну нельзя начинать
01:47Ушаков: переговоры Путина и Байдена могут привести к нормализации отношений
01:42Байден: ударных наступательных вооружений США на Украине не будет
01:40Ушаков рассказал о переговорах Путина и Байдена
01:22Джабаров прокомментировал разговор Путина и Байдена
01:19Назван легкий способ определить рак
01:17Какие продукты новогоднего стола самые вредные и чем их можно заменить
01:10Антонов: Россия ответит на военные угрозы Запада созданием "уязвимостей"
00:54Пушков выступил с предупреждением для Польши из-за Украины
00:46Переговоры Путина и Байдена завершились, подтвердил Песков
00:35Путин и Байден провели телефонный разговор
00:24Московское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь
00:21Рубль укрепился за год к евро на восемь процентов
00:17Космонавты Шкаплеров и Дубров поздравили землян с наступающим Новым годом
00:15Путин рассказал, как встретит Новый год
00:07Шойгу назвал российские ВС одними из самых современных и эффективных в мире
23:53Путин и Байден начали переговоры, заявил Белый дом
Лента новостейМолния
Байден призвал Путина снизить напряженность вокруг УкраиныПутин: Россия в вопросах своей безопасности будет вести себя как СШАУшаков: Путин назвал ошибкой возможность введения санкций против РоссииУшаков: Байден подчеркивал, что ядерную войну нельзя начинатьУшаков: переговоры Путина и Байдена могут привести к нормализации отношенийБайден: ударных наступательных вооружений США на Украине не будетУшаков рассказал о переговорах Путина и БайденаДжабаров прокомментировал разговор Путина и БайденаНазван легкий способ определить ракКакие продукты новогоднего стола самые вредные и чем их можно заменитьАнтонов: Россия ответит на военные угрозы Запада созданием "уязвимостей"Пушков выступил с предупреждением для Польши из-за УкраиныПереговоры Путина и Байдена завершились, подтвердил ПесковПутин и Байден провели телефонный разговорМосковское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночьРубль укрепился за год к евро на восемь процентовКосмонавты Шкаплеров и Дубров поздравили землян с наступающим Новым годомПутин рассказал, как встретит Новый годШойгу назвал российские ВС одними из самых современных и эффективных в миреПутин и Байден начали переговоры, заявил Белый дом