https://ria.ru/20211230/shkola-1766243439.html

Учеников сгоревшей саратовской школы переведут в соседний лицей

Учеников сгоревшей саратовской школы переведут в соседний лицей - РИА Новости, 30.12.2021

Учеников сгоревшей саратовской школы переведут в соседний лицей

Все ученики саратовской школы №18, где в 1950-1953 годах учился народный артист СССР Олег Табаков, из-за пожара после зимних каникул продолжат обучение в... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T22:01

2021-12-30T22:01

2021-12-30T23:07

ссср

саратов

вячеслав володин

олег табаков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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САРАТОВ, 30 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Все ученики саратовской школы №18, где в 1950-1953 годах учился народный артист СССР Олег Табаков, из-за пожара после зимних каникул продолжат обучение в соседнем лицее, сообщил вице-губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.В среду днем на втором этаже четырехэтажного здания школы №18 по улице Рахова, 124, произошел пожар, охвативший 60 квадратных метров. По данным главка МЧС по региону, людей в здании в это время не было. Спустя почти час пожар потушили. В мэрии отметили, что возможной причиной пожара стало замыкание проводки в одном из кабинетов. После пожара в школе отключили электричество и водоснабжение. По данным СК, пожар начался с одного из кабинетов на втором этаже, после чего воспламенился коридор на этом же этаже, а также этажом выше."Сегодня провел выездное совещание по капитальному ремонту школы №18 Саратова, где произошел пожар… По словам главы города Михаила Исаева, после каникул учеников и педагогов планируется перенаправить на две четверти в лицей №37, который находится неподалеку. Важно, чтобы учебный процесс был организован таким образом, чтобы не разбивать классы и коллектив школы", - написал Бусаргин.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе мэрии, в пострадавшей школе учатся около 500 детей, занятия которых в лицее будет организовано в две смены.Бусаргин отметил, что задача региональной и городской власти восстановить школу №18 к новому учебному году."Сейчас на объекте работают проектировщики, оценивают ущерб. Так совпало, что школа вошла в федеральную программу капремонта на 2022 год, о которой рассказывал председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. На эти цели предусмотрено 125 миллионов рублей. Однако с учетом обстоятельств этой суммы будет недостаточно, поэтому потребуются средства из областного и городского бюджетов", - добавил он.Глава Саратова Михаил Исаев в Instagram сообщил, что работы по капремонту школы 18 должны начаться уже в январе.В этой школе с 1950 по 1953 годы учился народный артист СССР Олег Табаков (1935-2018), который был уроженцем Саратова.В школах Саратова с 24 декабря по 9 января проходят зимние каникулы.

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ссср, саратов, вячеслав володин, олег табаков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), россия