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СК подключился к проверке пожара в саратовской школе, где учился Табаков

СК подключился к проверке пожара в саратовской школе, где учился Табаков - РИА Новости, 30.12.2021

СК подключился к проверке пожара в саратовской школе, где учился Табаков

Следователи начали проверку по факту пожара в саратовской школе №18, где в 1950-1953 годах учился народный артист СССР Олег Табаков, сообщило региональное... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T21:23

2021-12-30T21:23

2021-12-30T21:23

происшествия

саратов

олег табаков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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САРАТОВ, 30 дек - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту пожара в саратовской школе №18, где в 1950-1953 годах учился народный артист СССР Олег Табаков, сообщило региональное управление СК РФ.В среду днем на втором этаже четырехэтажного здания школы №18 по улице Рахова, 124, произошел пожар, охвативший 60 квадратных метров. По данным главка МЧС по региону, людей в здании в это время не было. Спустя почти час пожар потушили. В мэрии отметили, что возможной причиной пожара стало замыкание проводки в одном из кабинетов. После пожара в школе отключили электричество и водоснабжение."Следователем СК проведен осмотр места происшествия. По предварительным данным, возможной причиной пожара могло стать короткое замыкание электрической сети. В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.Уточняется, что пожар начался с одного из кабинетов на втором этаже, после чего воспламенился коридор на этом же этаже, а также этажом выше.В этой школе с 1950 по 1953 годы учился народный артист СССР Олег Табаков (1935-2018), который был уроженцем Саратова.В школах Саратова с 24 декабря начались зимние каникулы.

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происшествия, саратов, олег табаков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), россия