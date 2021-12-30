https://ria.ru/20211230/serbiya-1766147307.html

Путин выразил надежду на продолжение конструктивного диалога с Сербией

Путин выразил надежду на продолжение конструктивного диалога с Сербией - РИА Новости, 30.12.2021

Путин выразил надежду на продолжение конструктивного диалога с Сербией

Президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении президенту Сербии Александру Вучичу выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и тесную... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T12:21

2021-12-30T12:21

2021-12-30T12:59

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении президенту Сербии Александру Вучичу выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и тесную работу для обеспечения стабильности в Европе, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что российский лидер подчеркнул, что недавние переговоры на высшем уровне в Сочи в полной мере подтвердили прочность стратегического партнерства России и Сербии, а также позволили наметить новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества на многих направлениях."Путин выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня, что отвечает коренным интересам братских народов России и Сербии, идет в русле обеспечения стабильности и безопасности на европейском континенте", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211218/gaz-1764336632.html

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сербия, россия, в мире, владимир путин, александр вучич