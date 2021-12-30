https://ria.ru/20211230/semenovodstvo-1766226493.html
Путин подписал новую редакцию закона "О семеноводстве"
Путин подписал новую редакцию закона "О семеноводстве" - РИА Новости, 30.12.2021
Путин подписал новую редакцию закона "О семеноводстве"
Президент России Владимир Путин подписал новую редакцию закона "О семеноводстве", направленную на создание в России эффективного рынка семян и повышение... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T18:34
2021-12-30T18:34
2021-12-30T18:34
экономика
владимир путин
михаил мишустин
виктория абрамченко
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал новую редакцию закона "О семеноводстве", направленную на создание в России эффективного рынка семян и повышение качества семенного материала. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Это важный закон для агропромышленного сектора страны: именно от посевного материала зависят хорошие урожаи и рентабельность многих хозяйств, пояснял премьер-министр РФ Михаил Мишустин. А вице-премьер Виктория Абрамченко отмечала, что в России до сих пор не было единой и полной информационной базы партий семян, произведенных для продажи или посева.Закон регулирует отношения в области производства, выращивания, хранения, транспортировки, реализации семян сельскохозяйственных растений; их использования, включая оказание услуг в этой области; а также ввоз таких семян в РФ. При этом документ не распространяется на отношения, связанные с использованием семян физлицами для собственных нужд.В новой редакции закона определены базовые понятия и регламентированы основные процессы по производству, реализации и хранению семян. Чтобы исключить поступление фальсификата и некачественных семян, предусматривается федеральный контроль в этой сфере.Кроме того, закон предполагает создание федеральной государственной информационной системы в области семеноводства сельскохозяйственных растений - так аграрии смогут узнать, есть ли на рынке качественный посевной материал и подходят ли семена для воспроизводства в конкретных условиях.Также уточняется порядок включения новых сортов в госреестр сортов и гибридов сельхозрастений – они должны будут пройти испытания с учетом региональной специфики. Впервые предусмотрено создание перечня родов и видов растений, производство и выращивание которых направлено на обеспечение продовольственной безопасности.Одновременно запрещается ввоз в РФ и использование для посева семян, содержащих генно-инженерно-модифицированные (ГМО) организмы, за исключением семян, используемых для экспертиз и научно-исследовательских работ.Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2023 года, а нормы об оформлении генетического паспорта в случае выявления в семенах ГМО-организмов начнут действовать через год после этого.
https://ria.ru/20211224/semena-1765334127.html
https://ria.ru/20211220/apk-1764490723.html
https://ria.ru/20210911/pravitelstvo-1749640674.html
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экономика, владимир путин, михаил мишустин, виктория абрамченко, россия
Путин подписал новую редакцию закона "О семеноводстве"
Президент Путин подписал новую редакцию закона "О семеноводстве"
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал новую редакцию закона "О семеноводстве", направленную на создание в России
эффективного рынка семян и повышение качества семенного материала. Документ опубликован на официальном портале
правовой информации.
Это важный закон для агропромышленного сектора страны: именно от посевного материала зависят хорошие урожаи и рентабельность многих хозяйств, пояснял премьер-министр РФ Михаил Мишустин
. А вице-премьер Виктория Абрамченко
отмечала, что в России до сих пор не было единой и полной информационной базы партий семян, произведенных для продажи или посева.
Закон регулирует отношения в области производства, выращивания, хранения, транспортировки, реализации семян сельскохозяйственных растений; их использования, включая оказание услуг в этой области; а также ввоз таких семян в РФ. При этом документ не распространяется на отношения, связанные с использованием семян физлицами для собственных нужд.
В новой редакции закона определены базовые понятия и регламентированы основные процессы по производству, реализации и хранению семян. Чтобы исключить поступление фальсификата и некачественных семян, предусматривается федеральный контроль в этой сфере.
Кроме того, закон предполагает создание федеральной государственной информационной системы в области семеноводства сельскохозяйственных растений - так аграрии смогут узнать, есть ли на рынке качественный посевной материал и подходят ли семена для воспроизводства в конкретных условиях.
Также уточняется порядок включения новых сортов в госреестр сортов и гибридов сельхозрастений – они должны будут пройти испытания с учетом региональной специфики. Впервые предусмотрено создание перечня родов и видов растений, производство и выращивание которых направлено на обеспечение продовольственной безопасности.
Одновременно запрещается ввоз в РФ и использование для посева семян, содержащих генно-инженерно-модифицированные (ГМО) организмы, за исключением семян, используемых для экспертиз и научно-исследовательских работ.
Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2023 года, а нормы об оформлении генетического паспорта в случае выявления в семенах ГМО-организмов начнут действовать через год после этого.