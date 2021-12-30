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Секретарь СНБО Украины не исключил введение санкций против телеканалов
Секретарь СНБО Украины не исключил введение санкций против телеканалов - РИА Новости, 30.12.2021
Секретарь СНБО Украины не исключил введение санкций против телеканалов
Совет национальной безопасности и обороны Украины может ввести санкции в отношении новых телеканалов, если будут основания, заявил секретарь СНБО Алексей... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T22:19
2021-12-30T22:19
в мире
данилов
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
нестор шуфрич
112 украина
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 30 дек - РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины может ввести санкции в отношении новых телеканалов, если будут основания, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов."Что касается того, какие каналы будут следующие, это будет зависеть от того, какие ходатайства будут подавать те органы, которые имеют на это право. Как только они будут подаваться - СНБО будет реагировать", - заявил Данилов на брифинге в четверг.Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против трех компаний, которые владеют брендами телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Первый независимый" и UkrLive. Собственником телеканалов "Первый независимый" и UkrLive является соратник главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука - депутат Верховной рады, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич.
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в мире, данилов, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, нестор шуфрич, 112 украина , оппозиционная платформа - за жизнь, алексей данилов
22:19 30.12.2021
 
Секретарь СНБО Украины не исключил введение санкций против телеканалов

Секретарь СНБО Украины Данилов не исключил введение санкций против новых телеканалов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 30 дек - РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины может ввести санкции в отношении новых телеканалов, если будут основания, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Что касается того, какие каналы будут следующие, это будет зависеть от того, какие ходатайства будут подавать те органы, которые имеют на это право. Как только они будут подаваться - СНБО будет реагировать", - заявил Данилов на брифинге в четверг.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против трех компаний, которые владеют брендами телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Первый независимый" и UkrLive. Собственником телеканалов "Первый независимый" и UkrLive является соратник главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука - депутат Верховной рады, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
15:39
В офисе Зеленского возмутились непоследовательности международных партнеров
 
В миреДаниловУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныНестор Шуфрич112 УкраинаОппозиционная платформа - За жизньАлексей Данилов
 
 
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