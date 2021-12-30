https://ria.ru/20211230/sanktsii-1766244363.html

Секретарь СНБО Украины не исключил введение санкций против телеканалов

Секретарь СНБО Украины не исключил введение санкций против телеканалов - РИА Новости, 30.12.2021

Секретарь СНБО Украины не исключил введение санкций против телеканалов

Совет национальной безопасности и обороны Украины может ввести санкции в отношении новых телеканалов, если будут основания, заявил секретарь СНБО Алексей... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T22:19

2021-12-30T22:19

2021-12-30T22:19

в мире

данилов

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

нестор шуфрич

112 украина

оппозиционная платформа - за жизнь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

КИЕВ, 30 дек - РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины может ввести санкции в отношении новых телеканалов, если будут основания, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов."Что касается того, какие каналы будут следующие, это будет зависеть от того, какие ходатайства будут подавать те органы, которые имеют на это право. Как только они будут подаваться - СНБО будет реагировать", - заявил Данилов на брифинге в четверг.Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против трех компаний, которые владеют брендами телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Первый независимый" и UkrLive. Собственником телеканалов "Первый независимый" и UkrLive является соратник главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука - депутат Верховной рады, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич.

https://ria.ru/20211230/partnery-1766196541.html

данилов

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, данилов, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, нестор шуфрич, 112 украина , оппозиционная платформа - за жизнь, алексей данилов