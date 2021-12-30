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Секретарь СНБО Украины не исключил введение санкций против телеканалов
Секретарь СНБО Украины не исключил введение санкций против телеканалов - РИА Новости, 30.12.2021
Секретарь СНБО Украины не исключил введение санкций против телеканалов
Совет национальной безопасности и обороны Украины может ввести санкции в отношении новых телеканалов, если будут основания, заявил секретарь СНБО Алексей... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T22:19
2021-12-30T22:19
2021-12-30T22:19
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данилов
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
нестор шуфрич
112 украина
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КИЕВ, 30 дек - РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины может ввести санкции в отношении новых телеканалов, если будут основания, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов."Что касается того, какие каналы будут следующие, это будет зависеть от того, какие ходатайства будут подавать те органы, которые имеют на это право. Как только они будут подаваться - СНБО будет реагировать", - заявил Данилов на брифинге в четверг.Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против трех компаний, которые владеют брендами телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Первый независимый" и UkrLive. Собственником телеканалов "Первый независимый" и UkrLive является соратник главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука - депутат Верховной рады, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич.
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в мире, данилов, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, нестор шуфрич, 112 украина , оппозиционная платформа - за жизнь, алексей данилов
Секретарь СНБО Украины не исключил введение санкций против телеканалов
Секретарь СНБО Украины Данилов не исключил введение санкций против новых телеканалов