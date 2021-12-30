https://ria.ru/20211230/sanktsii-1766240017.html

Стало известно о готовности США ввести новые санкции против России

WP: Байден на переговорах с Путиным сообщит о готовности ввести санкции - РИА Новости, 30.12.2021

Стало известно о готовности США ввести новые санкции против России

Президент США Джо Байден намерен сообщить на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным о готовности Вашингтона ввести экономические санкции против... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T20:52

2021-12-30T20:52

2021-12-30T21:00

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен сообщить на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным о готовности Вашингтона ввести экономические санкции против Москвы. Об этом пишет The Washington Post.По словам высокопоставленного чиновника из администрации Белого дома, американский лидер продемонстрирует стремление урегулировать все вопросы дипломатическим путем. Однако он также заявит о планах наложить ограничительные меры на Россию, усилить НАТО и вооружить Украину в случае эскалации конфликта между Москвой и Киевом.Ранее сообщалось, что телефонный разговор российского и американского лидеров состоится 30 декабря в 23.30 по московскому времени.На фоне напряженности вокруг Украины Россия и США намерены 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия-НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.Запад подозревает Москву в подготовке "наступления" на Киев и угрожает беспрецедентными санкциями в случае, если будут приведены в исполнение приписываемые ей замыслы. В Кремле неоднократно отвергали подобные обвинения. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва не угрожает каким-либо странам, а передвижения войск по российским регионам не должны никого волновать.

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политика, украина, сша, владимир путин, джо байден, нато, россия