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Матвиенко рассказала о законе о местном самоуправлении
Матвиенко рассказала о законе о местном самоуправлении - РИА Новости, 30.12.2021
Матвиенко рассказала о законе о местном самоуправлении
Принятие закона об организации местного самоуправления позволит выстроить в России цельную систему единой публичной власти, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T10:30
2021-12-30T10:30
политика
госдума рф
павел крашенинников
валентина матвиенко
андрей клишас
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Принятие закона об организации местного самоуправления позволит выстроить в России цельную систему единой публичной власти, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.В декабре в Госдуму был внесен законопроект об организации местного самоуправления в РФ. Его авторами выступили главы комитетов Госдумы и Совфеда Павел Крашенинников и Андрей Клишас.Говоря о планах на следующий год, Матвиенко назвала закон о местном самоуправлении."Нужно так усовершенствовать муниципальное управление, чтобы муниципальные органы власти работали эффективно, не существовали декоративно", - сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24".Спикер полагает, что документ позволит сократить количество управляющих структур, которых развелось очень много."После принятия этого закона в стране будет выстроена цельная система единой публичной власти, которая повысит эффективность управления страной", - подчеркнула она.По ее мнению, нужно четко расставить акценты по полномочиям, по финансовой обеспеченности. "Количество органов МСУ очень большое, а финансового обеспечения недостаточно", - пояснила она.Законопроектом закрепляется, что местное самоуправление осуществляется в городских и муниципальных округах, а также внутригородских территориях городов федерального значения. Одноуровневая система организации местного самоуправления позволит создать новую систему организации власти на местах, в основе устройства которой будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению.Кроме этого, проектом закона усиливается ответственность глав муниципальных образований и местных администраций перед губернатором. Одним из оснований для отставки является систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления. Соответствующую инициативу может выдвинуть глава субъекта.
https://ria.ru/20211216/putin-1764138184.html
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политика, госдума рф, павел крашенинников, валентина матвиенко, андрей клишас, россия
10:30 30.12.2021
 
Матвиенко рассказала о законе о местном самоуправлении

Матвиенко: закон о местном самоуправлении выстроит цельную систему публичной власти

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Принятие закона об организации местного самоуправления позволит выстроить в России цельную систему единой публичной власти, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
В декабре в Госдуму был внесен законопроект об организации местного самоуправления в РФ. Его авторами выступили главы комитетов Госдумы и Совфеда Павел Крашенинников и Андрей Клишас.
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Говоря о планах на следующий год, Матвиенко назвала закон о местном самоуправлении.
"Нужно так усовершенствовать муниципальное управление, чтобы муниципальные органы власти работали эффективно, не существовали декоративно", - сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24".
Спикер полагает, что документ позволит сократить количество управляющих структур, которых развелось очень много.
"После принятия этого закона в стране будет выстроена цельная система единой публичной власти, которая повысит эффективность управления страной", - подчеркнула она.
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По ее мнению, нужно четко расставить акценты по полномочиям, по финансовой обеспеченности. "Количество органов МСУ очень большое, а финансового обеспечения недостаточно", - пояснила она.
Законопроектом закрепляется, что местное самоуправление осуществляется в городских и муниципальных округах, а также внутригородских территориях городов федерального значения. Одноуровневая система организации местного самоуправления позволит создать новую систему организации власти на местах, в основе устройства которой будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению.
Кроме этого, проектом закона усиливается ответственность глав муниципальных образований и местных администраций перед губернатором. Одним из оснований для отставки является систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления. Соответствующую инициативу может выдвинуть глава субъекта.
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