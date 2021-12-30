https://ria.ru/20211230/saakashvili-1766111703.html

Адвокат Саакашвили подтвердил его возвращение из госпиталя в тюрьму

Адвокат Саакашвили подтвердил его возвращение из госпиталя в тюрьму - РИА Новости, 30.12.2021

Адвокат Саакашвили подтвердил его возвращение из госпиталя в тюрьму

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вернули из военного госпиталя Гори в тюрьму в городе Рустави, подтвердил его адвокат Ника Гварамия. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T09:00

2021-12-30T09:00

2021-12-30T09:00

в мире

грузия

михаил саакашвили

рустави

гори

задержание саакашвили в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752787765_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85d30743c711c53f32a645eac684e537.jpg

ТБИЛИСИ, 30 дек - РИА Новости. Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вернули из военного госпиталя Гори в тюрьму в городе Рустави, подтвердил его адвокат Ника Гварамия.Саакашвили лечился в госпитале в Гори после длительной голодовки. В понедельник экс-президент заявлял, что к нему вошли люди в черной форме и сообщили о решении вывезти из военного госпиталя. Специальная пенитенциарная служба минюста Грузии тогда информировала, что перевод политика в спецучреждение в Рустави отложен. В ночь на четверг о переводе Саакашвили в руставскую тюрьму заявила его девушка Лиза Ясько. Она отметила, что состояние здоровья экс-президента неизвестно."Из руставской тюрьмы поговорили с адвокатами и подтвердили, что Саакашвили действительно переведен туда", - сказал Гварамия журналистам у тюрьмы в Рустави. Он отметил, что хотел бы выяснить состояние здоровья политика после перевода.Грузинская телекомпания "Мтавари архи" показала кадры, как на территорию тюрьмы въехали несколько автобусов с полицейскими, а также водометная машина. У тюремного здания собрались десятки сторонников экс-президента. Минюст Грузии пока не делал официальных заявлений, к заключенному не допускают посетителей.Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину незадолго до местных выборов, которые прошли 2 октября. Грузинская прокуратура детально рассказала о маршруте экс-президента с Украины в Грузию: он ехал в трейлере с молочными продуктами. Прокуратура Грузии вынесла обвинительное постановление в адрес Саакашвили по факту незаконного пересечения границы. Адвокаты политика ранее сообщали, что Саакашвили анонсировал свое прибытие в Грузию на самолете, а после того, как появились слухи о планах властей помешать ему в этом, политик принял решение попасть на родину другим путем.Экс-президент в Грузии был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211228/saakashvili-1765747272.html

https://ria.ru/20211230/rustavi-1766099513.html

грузия

рустави

гори

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, михаил саакашвили, рустави, гори, задержание саакашвили в грузии