Адвокат Саакашвили подтвердил его возвращение из госпиталя в тюрьму
Адвокат экс-президента Саакашвили подтвердил его возвращение из госпиталя в тюрьму
© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева
© AP Photo / Sergei Grits
ТБИЛИСИ, 30 дек - РИА Новости. Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вернули из военного госпиталя Гори в тюрьму в городе Рустави, подтвердил его адвокат Ника Гварамия.
Саакашвили лечился в госпитале в Гори после длительной голодовки. В понедельник экс-президент заявлял, что к нему вошли люди в черной форме и сообщили о решении вывезти из военного госпиталя. Специальная пенитенциарная служба минюста Грузии тогда информировала, что перевод политика в спецучреждение в Рустави отложен. В ночь на четверг о переводе Саакашвили в руставскую тюрьму заявила его девушка Лиза Ясько. Она отметила, что состояние здоровья экс-президента неизвестно.
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"Из руставской тюрьмы поговорили с адвокатами и подтвердили, что Саакашвили действительно переведен туда", - сказал Гварамия журналистам у тюрьмы в Рустави. Он отметил, что хотел бы выяснить состояние здоровья политика после перевода.
Грузинская телекомпания "Мтавари архи" показала кадры, как на территорию тюрьмы въехали несколько автобусов с полицейскими, а также водометная машина. У тюремного здания собрались десятки сторонников экс-президента. Минюст Грузии пока не делал официальных заявлений, к заключенному не допускают посетителей.
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину незадолго до местных выборов, которые прошли 2 октября. Грузинская прокуратура детально рассказала о маршруте экс-президента с Украины в Грузию: он ехал в трейлере с молочными продуктами. Прокуратура Грузии вынесла обвинительное постановление в адрес Саакашвили по факту незаконного пересечения границы. Адвокаты политика ранее сообщали, что Саакашвили анонсировал свое прибытие в Грузию на самолете, а после того, как появились слухи о планах властей помешать ему в этом, политик принял решение попасть на родину другим путем.
Экс-президент в Грузии был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.