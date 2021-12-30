Украина станет яблоком раздора для России и Китая?

12:11 30.12.2021 (обновлено: 12:26 30.12.2021)
National Interest предсказал усиление дружбы России и Китая против США
National Interest: Америка упустила шанс вбить клин между Москвой и Пекином
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
© AP Photo / Mark Schiefelbein
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден упустил момент, когда сближение России и Китая против насаждения американского миропорядка можно было остановить — теперь на это уйдет гораздо больше средств и времени, пишет The National Interest.
Важной темой в отношениях трех стран эксперт назвал украинский кризис.
"Беспокойство России о потенциальной угрозе с территории Украины не имеет большого значения для Китая. В экономическом отношении у них есть противоположные интересы. Россия хотела бы заполучить ресурсы. Китай будет сопротивляться тому, чтобы такое случилось; Пекин импортирует железную руду, зерно, масло, жиры и черные металлы с Украины, чтобы диверсифицировать свои цепочки поставок, и не хочет, чтобы Россия захватила власть", — утверждает датский эксперт.
При этом разыграть "украинскую карту" в российско-китайских отношениях становится все сложнее, поскольку Вашингтон продолжает давить на Москву, стараясь навязать свою позицию.
"Политика США сблизила Россию и Китай по вопросу, по которому эти две страны не сходятся во взглядах. Посторонние не владеют всей информацией и разведданными, но Соединенные Штаты упустили возможность использовать их несходные интересы. В будущем, когда Россия и Китай будут действовать более согласованно, чтобы противостоять глобальному положению Соединенных Штатов, Америке придется добиться большего", — резюмировал автор.
Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина прошли 15 декабря в формате видеоконференции. В открытой части беседы лидеры обсудили двусторонний диалог и вскользь коснулись международной повестки.
Стороны выразили надежду на личную встречу в феврале и совместное участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в столице Китая. После вступительных слов переговоры продолжились в закрытом режиме.
По информации помощника российского президента Юрия Ушакова, Путин осведомил Си Цзиньпина об опасениях Москвы по поводу расширения НАТО на восток и обратил внимание на необходимость обсуждать международно-правовые гарантии безопасности со стороны Запада. Председатель КНР поддержал требования России, сообщил Ушаков.
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