https://ria.ru/20211230/rossiya-kitay-1766144679.html

Украина станет яблоком раздора для России и Китая?

National Interest предсказал усиление дружбы России и Китая против США - РИА Новости, 30.12.2021

Украина станет яблоком раздора для России и Китая?

Президент США Джо Байден упустил момент, когда сближение России и Китая против насаждения американского миропорядка можно было остановить — теперь на это уйдет... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T12:11

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2021-12-30T12:26

украина

сша

москва

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джо байден

мид дании‎

нато

си цзиньпин

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден упустил момент, когда сближение России и Китая против насаждения американского миропорядка можно было остановить — теперь на это уйдет гораздо больше средств и времени, пишет The National Interest.Автор статьи, экс-госсекретарь МИД Дании Йорген Эрстрем Меллер считает, что почти все предшественники Байдена на посту имели возможность настроить Москву против Пекина, обеспечив себе большую свободу действий, но никто не смог ее правильно использовать.Важной темой в отношениях трех стран эксперт назвал украинский кризис."Беспокойство России о потенциальной угрозе с территории Украины не имеет большого значения для Китая. В экономическом отношении у них есть противоположные интересы. Россия хотела бы заполучить ресурсы. Китай будет сопротивляться тому, чтобы такое случилось; Пекин импортирует железную руду, зерно, масло, жиры и черные металлы с Украины, чтобы диверсифицировать свои цепочки поставок, и не хочет, чтобы Россия захватила власть", — утверждает датский эксперт.При этом разыграть "украинскую карту" в российско-китайских отношениях становится все сложнее, поскольку Вашингтон продолжает давить на Москву, стараясь навязать свою позицию."Политика США сблизила Россию и Китай по вопросу, по которому эти две страны не сходятся во взглядах. Посторонние не владеют всей информацией и разведданными, но Соединенные Штаты упустили возможность использовать их несходные интересы. В будущем, когда Россия и Китай будут действовать более согласованно, чтобы противостоять глобальному положению Соединенных Штатов, Америке придется добиться большего", — резюмировал автор.Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина прошли 15 декабря в формате видеоконференции. В открытой части беседы лидеры обсудили двусторонний диалог и вскользь коснулись международной повестки.Стороны выразили надежду на личную встречу в феврале и совместное участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в столице Китая. После вступительных слов переговоры продолжились в закрытом режиме.По информации помощника российского президента Юрия Ушакова, Путин осведомил Си Цзиньпина об опасениях Москвы по поводу расширения НАТО на восток и обратил внимание на необходимость обсуждать международно-правовые гарантии безопасности со стороны Запада. Председатель КНР поддержал требования России, сообщил Ушаков.

https://radiosputnik.ria.ru/20211230/putin-1766125630.html

https://ria.ru/20211226/bezopasnost-1765543907.html

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сша

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украина, сша, москва, владимир путин, джо байден, мид дании‎, нато, си цзиньпин, россия