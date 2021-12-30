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Силуанов прокомментировал ситуацию с долгами "Роснано"
Силуанов прокомментировал ситуацию с долгами "Роснано" - РИА Новости, 30.12.2021
Силуанов прокомментировал ситуацию с долгами "Роснано"
Государство не допустит, чтобы "Роснано" оказалось неплатежеспособным, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T11:04
2021-12-30T11:22
экономика
роснано
антон силуанов
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Государство не допустит, чтобы "Роснано" оказалось неплатежеспособным, заявил министр финансов Антон Силуанов."Есть обязательства, которые гарантированы государством, есть обязательства, которые "Роснано" привлекало без государственных гарантий. Я хочу сказать, что, конечно, невыполнение своих обязательств государственной корпорацией - это всегда плохо. Мы будем делать все необходимое для того чтобы государство свои обязательства выполняло и кредиторы получили свои деньги или по-доброму договорились с корпорацией", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24"."Что сейчас делает корпорация? Пришел новый менеджмент - очень грамотный, квалифицированный. Они посмотрели и говорят: у нас дыра. Потому что доходы от вложенных денег есть, но недостаточны для покрытия тех обязательств, которые были набраны", - сказал он.По его словам, новое руководство ведет переговоры с кредиторами. "Да, они идут сложно, но сейчас идет такой процесс. Если будут достигнуты соглашения - я уверен, что такие соглашения будут достигнуты - то по согласию двух сторон может быть достигнуто соглашение о различных элементах либо реструктуризации, либо каких-то иных условиях кредитования", - отметил он."Но еще раз хочу сказать, что государство не допустит того, чтобы государственная корпорация оказалась неплатежеспособной. Бюджет всегда будет страховать деятельность этой корпорации", - заключил он."Роснано" в середине ноября сообщило, что обсуждает с кредиторами и крупными держателями облигаций возможные сценарии реструктуризации долга. Компания продолжает совместно с банковскими структурами работать над решением для урегулирования вопроса исторически накопленных долговых обязательств, сообщала организация 17 декабря. При этом на фоне ведущихся переговоров с кредиторами компания продолжает выполнять свои обязательства по публичным займам.
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экономика, роснано, антон силуанов, россия
11:04 30.12.2021 (обновлено: 11:22 30.12.2021)
 
Силуанов прокомментировал ситуацию с долгами "Роснано"

Глава Минфина Силуанов: власти не допустят, чтобы "Роснано" оказалось неплатежеспособным

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Государство не допустит, чтобы "Роснано" оказалось неплатежеспособным, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Есть обязательства, которые гарантированы государством, есть обязательства, которые "Роснано" привлекало без государственных гарантий. Я хочу сказать, что, конечно, невыполнение своих обязательств государственной корпорацией - это всегда плохо. Мы будем делать все необходимое для того чтобы государство свои обязательства выполняло и кредиторы получили свои деньги или по-доброму договорились с корпорацией", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
"Что сейчас делает корпорация? Пришел новый менеджмент - очень грамотный, квалифицированный. Они посмотрели и говорят: у нас дыра. Потому что доходы от вложенных денег есть, но недостаточны для покрытия тех обязательств, которые были набраны", - сказал он.
По его словам, новое руководство ведет переговоры с кредиторами. "Да, они идут сложно, но сейчас идет такой процесс. Если будут достигнуты соглашения - я уверен, что такие соглашения будут достигнуты - то по согласию двух сторон может быть достигнуто соглашение о различных элементах либо реструктуризации, либо каких-то иных условиях кредитования", - отметил он.
"Но еще раз хочу сказать, что государство не допустит того, чтобы государственная корпорация оказалась неплатежеспособной. Бюджет всегда будет страховать деятельность этой корпорации", - заключил он.
"Роснано" в середине ноября сообщило, что обсуждает с кредиторами и крупными держателями облигаций возможные сценарии реструктуризации долга. Компания продолжает совместно с банковскими структурами работать над решением для урегулирования вопроса исторически накопленных долговых обязательств, сообщала организация 17 декабря. При этом на фоне ведущихся переговоров с кредиторами компания продолжает выполнять свои обязательства по публичным займам.
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря, 09:59
Белоусов заявил о выработке схемы решения проблем с долгами "Роснано"
 
ЭкономикаРоснаноАнтон СилуановРоссия
 
 
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