https://ria.ru/20211230/rosnano-1766129383.html

Силуанов прокомментировал ситуацию с долгами "Роснано"

Силуанов прокомментировал ситуацию с долгами "Роснано" - РИА Новости, 30.12.2021

Силуанов прокомментировал ситуацию с долгами "Роснано"

Государство не допустит, чтобы "Роснано" оказалось неплатежеспособным, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T11:04

2021-12-30T11:04

2021-12-30T11:22

экономика

роснано

антон силуанов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755264577_0:0:3030:1704_1920x0_80_0_0_09a752b89398a571bb2e3515de1fc271.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Государство не допустит, чтобы "Роснано" оказалось неплатежеспособным, заявил министр финансов Антон Силуанов."Есть обязательства, которые гарантированы государством, есть обязательства, которые "Роснано" привлекало без государственных гарантий. Я хочу сказать, что, конечно, невыполнение своих обязательств государственной корпорацией - это всегда плохо. Мы будем делать все необходимое для того чтобы государство свои обязательства выполняло и кредиторы получили свои деньги или по-доброму договорились с корпорацией", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24"."Что сейчас делает корпорация? Пришел новый менеджмент - очень грамотный, квалифицированный. Они посмотрели и говорят: у нас дыра. Потому что доходы от вложенных денег есть, но недостаточны для покрытия тех обязательств, которые были набраны", - сказал он.По его словам, новое руководство ведет переговоры с кредиторами. "Да, они идут сложно, но сейчас идет такой процесс. Если будут достигнуты соглашения - я уверен, что такие соглашения будут достигнуты - то по согласию двух сторон может быть достигнуто соглашение о различных элементах либо реструктуризации, либо каких-то иных условиях кредитования", - отметил он."Но еще раз хочу сказать, что государство не допустит того, чтобы государственная корпорация оказалась неплатежеспособной. Бюджет всегда будет страховать деятельность этой корпорации", - заключил он."Роснано" в середине ноября сообщило, что обсуждает с кредиторами и крупными держателями облигаций возможные сценарии реструктуризации долга. Компания продолжает совместно с банковскими структурами работать над решением для урегулирования вопроса исторически накопленных долговых обязательств, сообщала организация 17 декабря. При этом на фоне ведущихся переговоров с кредиторами компания продолжает выполнять свои обязательства по публичным займам.

https://ria.ru/20211224/rosnano-1765276488.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, роснано, антон силуанов, россия