https://ria.ru/20211230/rop-1766099904.html

Старые нормы для утилизации товаров и упаковки будут работать до сентября

Старые нормы для утилизации товаров и упаковки будут работать до сентября - РИА Новости, 30.12.2021

Старые нормы для утилизации товаров и упаковки будут работать до сентября

Минприроды дорабатывает расширенную концепцию ответственности производителя (РОП), однако старые нормы утилизации товаров и упаковки будут действовать до... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T02:59

2021-12-30T02:59

2021-12-30T09:09

экономика

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

россия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Минприроды дорабатывает расширенную концепцию ответственности производителя (РОП), однако старые нормы утилизации товаров и упаковки будут действовать до сентября 2022 года, сообщил РИА Новости глава ведомства Александр Козлов.Утвержденная в конце 2020 года концепция расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки предполагает полностью перенести ответственность за утилизацию упаковки на компании-производители и импортеров товаров. Предполагалось, что норматив утилизации упаковки с 2022 года составит 100%, компании должны были либо самостоятельно ее утилизировать, либо полностью оплачивать сбор за утилизацию."В этом году сбор будет больше 5 миллиардов рублей (в прошлом году было 4 миллиарда рублей). Есть концепция РОП, законопроект разработан и внесен в правительство, но до сих пор идут согласования. Чтобы не было правового вакуума, внесли распоряжение по продлению нормативов 2021 года до сентября 2022 года. Я не могу отнести это к победам, мы в работе. Мы его докручиваем, его сложно администрировать, много участников процесса", - сказал Козлов.Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что правительство подготовило обновления в законопроект о РОП. Теперь законопроект предлагает постепенное увеличение норматива утилизации для всех видов товаров с учетом переходного периода – не менее 10% ежегодно с 2023 года. Кроме того, нормативы утилизации не могут являться одновременно "понижающим коэффициентом" при уплате экосбора.По ее информации, чем более трудно перерабатываемым является товар или упаковка, тем выше ставка экосбора. Методика расчета ставок будет устанавливаться правительством. В отношении упаковки законопроект предусматривает обязанность обеспечить утилизацию отходов в отношении всей массы упаковки.Также законопроектом предусмотрено усиление контроля за фактической утилизацией. Важным положением законопроекта стала верификация лиц, утилизирующих отходы. Для этого будет вестись реестр.Помимо этого, согласно поправкам, с 1 января 2025 года будет введен запрет на реализацию товаров и упаковки в том случае, если в реестр не внесены сведения о производителях. Это позволит ликвидировать правовой пробел, при котором производитель товаров может уйти от ответственности.

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экономика, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия