https://ria.ru/20211230/rezervy-1766201901.html

Международные резервы России обновили исторический максимум

Международные резервы России обновили исторический максимум - РИА Новости, 30.12.2021

Международные резервы России обновили исторический максимум

Международные резервы РФ с 17 по 24 декабря увеличились на 0,7% и достигли рекордных 630,5 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T16:15

2021-12-30T16:15

2021-12-30T16:25

экономика

мвф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147761/39/1477613935_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_54ffdfa0886c3108e83422bb9b74790a.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Международные резервы РФ с 17 по 24 декабря увеличились на 0,7% и достигли рекордных 630,5 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России.Предыдущий рекорд составлял 626,3 миллиарда долларов – в первый раз он был зафиксирован 19 ноября и повторился 17 декабря."Объем международных резервов по состоянию на 24 декабря составил 630,5 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 4,2 миллиарда долларов, или на 0,7%, преимущественно в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила", - говорится в сообщении регулятора.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2020 год международные резервы РФ выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20211229/neft-1765937869.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, мвф, россия