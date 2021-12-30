https://ria.ru/20211230/rezervy-1766201901.html
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы России обновили исторический максимум - РИА Новости, 30.12.2021
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы РФ с 17 по 24 декабря увеличились на 0,7% и достигли рекордных 630,5 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T16:15
2021-12-30T16:15
2021-12-30T16:25
экономика
мвф
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Международные резервы РФ с 17 по 24 декабря увеличились на 0,7% и достигли рекордных 630,5 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России.Предыдущий рекорд составлял 626,3 миллиарда долларов – в первый раз он был зафиксирован 19 ноября и повторился 17 декабря."Объем международных резервов по состоянию на 24 декабря составил 630,5 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 4,2 миллиарда долларов, или на 0,7%, преимущественно в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила", - говорится в сообщении регулятора.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2020 год международные резервы РФ выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов.
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экономика, мвф, россия
16:15 30.12.2021 (обновлено: 16:25 30.12.2021)
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы России достигли рекордных 630,5 миллиарда долларов
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Международные резервы РФ с 17 по 24 декабря увеличились на 0,7% и достигли рекордных 630,5 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России
.
Предыдущий рекорд составлял 626,3 миллиарда долларов – в первый раз он был зафиксирован 19 ноября и повторился 17 декабря.
"Объем международных резервов по состоянию на 24 декабря составил 630,5 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 4,2 миллиарда долларов, или на 0,7%, преимущественно в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила", - говорится в сообщении регулятора.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ
и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2020 год международные резервы РФ выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов.