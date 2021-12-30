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Зеленский может провести телефонный разговор с Байденом
Зеленский может провести телефонный разговор с Байденом - РИА Новости, 30.12.2021
Зеленский может провести телефонный разговор с Байденом
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров не исключает, что после общения с президентом РФ Владимиром Путиным президент США Джо Байден и украинский... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T13:47
2021-12-30T13:47
2021-12-30T13:56
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КИЕВ, 30 дек – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров не исключает, что после общения с президентом РФ Владимиром Путиным президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский также проведут разговор, пока ни формат, ни время не согласованы.В среду Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор и договорились продолжить консультации для достижения мира."Как и в прошлый раз, когда Байден разговаривал с Путиным, сначала нам позвонил Блинкен, потом Байден поговорил с Путиным, а потом с президентом Зеленским. Поэтому так же сейчас это будет логичным и ожидаемым шагом. И я не исключаю, что Байден и Зеленский в ближайшее время могут поговорить", - цитирует Никифорова агентство УНИАН.Он уточнил, что пока ни формат, ни время разговора не согласованы.Никифоров также добавил, что разговор Зеленского и Блинкена частично касался и разговора Путина и Байдена.
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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, владимир зеленский, россия
13:47 30.12.2021 (обновлено: 13:56 30.12.2021)
Зеленский может провести телефонный разговор с Байденом
Пресс-секретарь Никифоров не исключил телефонный разговор Зеленского с Байденом