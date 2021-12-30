https://ria.ru/20211230/putin-1766152805.html

Путин поздравил Ниинисте с праздниками

Путин поздравил Ниинисте с праздниками - РИА Новости, 30.12.2021

Путин поздравил Ниинисте с праздниками

Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Финляндии Саули Ниинистё выразил надежду на продолжение совместной работы по актуальным вопросам... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T12:38

2021-12-30T12:38

2021-12-30T12:49

в мире

финляндия

москва

владимир путин

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Финляндии Саули Ниинистё выразил надежду на продолжение совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки, сообщает пресс-служба Кремля."Поздравляя президента Финляндской республики Ниинистё, Путин подчеркнул, что недавняя встреча двух лидеров в Москве в полной мере подтвердила конструктивный, добрососедский характер российско-финляндских отношений. Глава российского государства также выразил надежду на продолжение совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211205/interesy-1762221746.html

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