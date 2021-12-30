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Путин поздравил премьера Венгрии с Новым годом
Путин поздравил премьера Венгрии с Новым годом - РИА Новости, 30.12.2021
Путин поздравил премьера Венгрии с Новым годом
Президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении премьеру Венгрии Виктору Орбану отметил, что ждет их скорой встречи в наступающем году, сообщает... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T12:28
2021-12-30T12:59
в мире
венгрия
владимир путин
виктор орбан
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении премьеру Венгрии Виктору Орбану отметил, что ждет их скорой встречи в наступающем году, сообщает пресс-служба Кремля.Путин подчеркнул, что за 2021 год удалось немало сделать для развития российско-венгерских связей, а особое значение имело взаимодействие двух стран в борьбе с коронавирусной инфекцией."Рассчитываю, что мы продолжим тесную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Жду нашей скорой встречи в наступающем году", – говорится в поздравлении.
https://ria.ru/20211203/vengriya-1761995325.html
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в мире, венгрия, владимир путин, виктор орбан
12:28 30.12.2021 (обновлено: 12:59 30.12.2021)
 
Путин поздравил премьера Венгрии с Новым годом

Президент Путин заявил, что ждет встречи с премьером Венгрии в наступающем году

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении премьеру Венгрии Виктору Орбану отметил, что ждет их скорой встречи в наступающем году, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин подчеркнул, что за 2021 год удалось немало сделать для развития российско-венгерских связей, а особое значение имело взаимодействие двух стран в борьбе с коронавирусной инфекцией.
"Рассчитываю, что мы продолжим тесную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Жду нашей скорой встречи в наступающем году", – говорится в поздравлении.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 12:54
Глава МИД Венгрии назвал 2021 год самым успешным в отношениях с Россией
 
В миреВенгрияВладимир ПутинВиктор Орбан
 
 
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