https://ria.ru/20211230/putin-1766150170.html
Путин поздравил премьера Венгрии с Новым годом
Путин поздравил премьера Венгрии с Новым годом - РИА Новости, 30.12.2021
Путин поздравил премьера Венгрии с Новым годом
Президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении премьеру Венгрии Виктору Орбану отметил, что ждет их скорой встречи в наступающем году, сообщает... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T12:28
2021-12-30T12:28
2021-12-30T12:59
в мире
венгрия
владимир путин
виктор орбан
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении премьеру Венгрии Виктору Орбану отметил, что ждет их скорой встречи в наступающем году, сообщает пресс-служба Кремля.Путин подчеркнул, что за 2021 год удалось немало сделать для развития российско-венгерских связей, а особое значение имело взаимодействие двух стран в борьбе с коронавирусной инфекцией."Рассчитываю, что мы продолжим тесную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Жду нашей скорой встречи в наступающем году", – говорится в поздравлении.
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в мире, венгрия, владимир путин, виктор орбан
12:28 30.12.2021 (обновлено: 12:59 30.12.2021)
Путин поздравил премьера Венгрии с Новым годом
Президент Путин заявил, что ждет встречи с премьером Венгрии в наступающем году