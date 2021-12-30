https://ria.ru/20211230/putin-1766150170.html

Путин поздравил премьера Венгрии с Новым годом

Путин поздравил премьера Венгрии с Новым годом - РИА Новости, 30.12.2021

Путин поздравил премьера Венгрии с Новым годом

Президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении премьеру Венгрии Виктору Орбану отметил, что ждет их скорой встречи в наступающем году, сообщает... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T12:28

2021-12-30T12:28

2021-12-30T12:59

в мире

венгрия

владимир путин

виктор орбан

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении премьеру Венгрии Виктору Орбану отметил, что ждет их скорой встречи в наступающем году, сообщает пресс-служба Кремля.Путин подчеркнул, что за 2021 год удалось немало сделать для развития российско-венгерских связей, а особое значение имело взаимодействие двух стран в борьбе с коронавирусной инфекцией."Рассчитываю, что мы продолжим тесную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Жду нашей скорой встречи в наступающем году", – говорится в поздравлении.

https://ria.ru/20211203/vengriya-1761995325.html

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в мире, венгрия, владимир путин, виктор орбан