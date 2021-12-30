https://ria.ru/20211230/putin-1766146043.html
Путин поздравил королеву и премьера Британии с Новым годом
Путин поздравил королеву и премьера Британии с Новым годом - РИА Новости, 30.12.2021
Путин поздравил королеву и премьера Британии с Новым годом
Президент России Владимир Путин, поздравляя с Новым годом и Рождеством британскую королеву Елизавету II и премьера Бориса Джонсона, отметил, что развитие... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T12:18
2021-12-30T12:18
2021-12-30T12:18
новый год — 2022
в мире
европа
владимир путин
борис джонсон
северная ирландия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765230283_0:128:2757:1679_1920x0_80_0_0_c8c576105bc3ccca5a3966d3d000fbb8.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя с Новым годом и Рождеством британскую королеву Елизавету II и премьера Бориса Джонсона, отметил, что развитие российско-британских отношений на основе принципов равноправия и взаимного уважения отвечало бы коренным интересам народов двух стран, сообщает пресс-служба Кремля."В поздравлениях, адресованных королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II и премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борису Джонсону, Владимир Путин отметил, что развитие российско-британских отношений на основе принципов равноправия и взаимного уважения отвечало бы коренным интересам народов двух стран", - говорится в сообщении.Отмечается, что налаживание отношений РФ и Великобритании способствовало бы укреплению стабильности и безопасности в Европе и в мире в целом.
https://ria.ru/20211230/putin-1766143740.html
европа
северная ирландия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765230283_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_5b30d2b03a8f9f522da3955c050e2900.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, владимир путин, борис джонсон, северная ирландия, россия
Путин поздравил королеву и премьера Британии с Новым годом
Президент Путин поздравил королеву Британии Елизавету II и премьера Джонсона с Новым годом