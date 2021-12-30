https://ria.ru/20211230/putin-1766146043.html

Путин поздравил королеву и премьера Британии с Новым годом

Путин поздравил королеву и премьера Британии с Новым годом - РИА Новости, 30.12.2021

Путин поздравил королеву и премьера Британии с Новым годом

Президент России Владимир Путин, поздравляя с Новым годом и Рождеством британскую королеву Елизавету II и премьера Бориса Джонсона, отметил, что развитие... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T12:18

2021-12-30T12:18

2021-12-30T12:18

новый год — 2022

в мире

европа

владимир путин

борис джонсон

северная ирландия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765230283_0:128:2757:1679_1920x0_80_0_0_c8c576105bc3ccca5a3966d3d000fbb8.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя с Новым годом и Рождеством британскую королеву Елизавету II и премьера Бориса Джонсона, отметил, что развитие российско-британских отношений на основе принципов равноправия и взаимного уважения отвечало бы коренным интересам народов двух стран, сообщает пресс-служба Кремля."В поздравлениях, адресованных королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II и премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борису Джонсону, Владимир Путин отметил, что развитие российско-британских отношений на основе принципов равноправия и взаимного уважения отвечало бы коренным интересам народов двух стран", - говорится в сообщении.Отмечается, что налаживание отношений РФ и Великобритании способствовало бы укреплению стабильности и безопасности в Европе и в мире в целом.

https://ria.ru/20211230/putin-1766143740.html

европа

северная ирландия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, владимир путин, борис джонсон, северная ирландия, россия