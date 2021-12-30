https://ria.ru/20211230/puteshestviya-1766019416.html

Сотрудники отелей рассказали о самых неприятных постояльцах

Сотрудники отелей рассказали о самых неприятных постояльцах - РИА Новости, 30.12.2021

Сотрудники отелей рассказали о самых неприятных постояльцах

Работники гостиниц рассказали о неприятных постояльцах и возникающих при общении с ними ситуациях, сообщает Express. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T00:37

2021-12-30T00:37

2021-12-30T00:37

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Работники гостиниц рассказали о неприятных постояльцах и возникающих при общении с ними ситуациях, сообщает Express.Кража — одна из самых распространенных проблем, с которыми сталкивался персонал отелей. Пойманные на воровстве постояльцы обычно говорят, что похищенные халаты, подушки, картины, декор очень похожи на те, что есть у них в квартире. "Я думал, что мы захватили их из дома, потому по ошибке положил в чемодан", — типичное объяснение.Некоторые отдыхающие просят дополнительную туалетную бумагу каждый день, чтобы спрятать излишки в багаж. Иногда горничные обнаруживают, что из номера исчезли вешалки для одежды или батарейки из телевизионных пультов.Крайне неприятно, если при выезде гость отказывается платить по счетам, признался владелец отеля. "Я нервничаю, когда клиент говорит, что подпись в чеке за выпитое спиртное из мини-бара подделана, — рассказал он. — Хотя он был настолько пьян, что не мог удержать ручку".Также очень не любят сотрудники отелей тех гостей, что уносят еду со "шведского" стола, пряча ее в одежде.Много неприятностей приносят персоналу гостиниц и тусовщики. Менеджер отеля Гленн Хаусман рассказал о гостях, которые любят устраивать у себя в номере вечеринки. Они проносят большие пакеты со спиртным, чтобы не переплачивать за алкоголь в ресторане, а после веселья оставляют разгромленные комнаты.Еще одна категория неприятных постояльцев — те, кто пытается заселиться большой компанией в номер на двоих. "Они знают, что в комнате есть кровать размера king-size и кресло, — рассказывает Гленн. — Они думают, что персонал этого не замечает, хотя заранее просят у горничных дополнительные подушки и одеяла".

https://ria.ru/20211229/puteshestviya-1765401213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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