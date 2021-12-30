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ФАС разрешила российской "Сиджи Фудс" купить Gallina Blanca
ФАС разрешила российской "Сиджи Фудс" купить Gallina Blanca - РИА Новости, 30.12.2021
ФАС разрешила российской "Сиджи Фудс" купить Gallina Blanca
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство ООО "Сиджи Фудс" о приобретении производителя продукции Gallina Blanca, сообщило... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T22:36
2021-12-30T22:36
2021-12-30T22:36
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снг
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
балтия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство ООО "Сиджи Фудс" о приобретении производителя продукции Gallina Blanca, сообщило антимонопольное ведомство."ФАС России удовлетворила ходатайство ООО "Сиджи Фудс" о приобретении производителя продукции Gallina Blanca – ЗАО "Юроп Фудс ГБ", - говорится в сообщении. ООО "Сиджи Фудс" является российской "дочкой" CG Foods (производитель лапши), входящей в состав непальской CG Corp Global.По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке продуктов питания.Gallina Blanca – бренд-лидер в продуктах для быстрого приготовления компании Gbfoods, которая в России, СНГ и странах Балтии работает под юридическим названием ЗАО "Юроп Фудс ГБ".
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общество, снг, федеральная антимонопольная служба (фас россии), балтия, россия
ФАС разрешила российской "Сиджи Фудс" купить Gallina Blanca
ФАС разрешила российской компании "Сиджи Фудс" купить Gallina Blanca