https://ria.ru/20211230/privlekatelnost-1766240564.html

Путин подписал закон, повышающий привлекательность ТОРов для инвесторов

Путин подписал закон, повышающий привлекательность ТОРов для инвесторов - РИА Новости, 30.12.2021

Путин подписал закон, повышающий привлекательность ТОРов для инвесторов

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование правового регулирования территорий опережающего развития (ТОРов) в целях... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T20:57

2021-12-30T20:57

2021-12-30T20:57

экономика

владивосток

владимир путин

михаил мишустин

дальний восток

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765356916_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_c42a782fa8ff0a71a1038b1ab704d8df.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование правового регулирования территорий опережающего развития (ТОРов) в целях повышения их привлекательности для инвесторов, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон предусматривает упрощенный порядок принятия решений о создании ТОРов. Будет создан исчерпывающий перечень видов экономической деятельности, которую в ТОРах и свободном порту Владивосток вести нельзя, пояснял премьер-министр России Михаил Мишустин. И решение правительства о создании ТОРов теперь будет предусматривать такой перечень.Кроме того, по решению кабмина можно будет объединять несколько ТОРов, созданных на территории одного субъекта РФ. Таким образом появится возможность укрупнять уже существующие территории развития, это позволит более рационально и эффективно использовать земельные участки, отмечал премьер.Ряд положений закона направлен на то, чтобы действующие резиденты ТОРов, в том числе в моногородах, сохранили все свои прежние преференции и льготы. Кроме того, устраняются избыточные барьеры в сфере земельных отношений и строительства и изменяются функции и полномочия управляющих компаний. Одновременно реформируется наблюдательный совет свободного порта Владивосток и переводятся в электронную форму заявки на получение статуса его резидента, а также статуса резидента ТОРов на Дальнем Востоке.Соответствующие изменения вносятся в законы "О территориях опережающего социально-экономического развития в РФ", "О свободном порте Владивосток" и "О государственной регистрации недвижимости". Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2022 года.

https://ria.ru/20211230/selkhoznaznachenie-1766238705.html

владивосток

дальний восток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, владивосток, владимир путин, михаил мишустин, дальний восток, россия