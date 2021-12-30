Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211230/privlekatelnost-1766240564.html
Путин подписал закон, повышающий привлекательность ТОРов для инвесторов
Путин подписал закон, повышающий привлекательность ТОРов для инвесторов - РИА Новости, 30.12.2021
Путин подписал закон, повышающий привлекательность ТОРов для инвесторов
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование правового регулирования территорий опережающего развития (ТОРов) в целях... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T20:57
2021-12-30T20:57
экономика
владивосток
владимир путин
михаил мишустин
дальний восток
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765356916_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_c42a782fa8ff0a71a1038b1ab704d8df.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование правового регулирования территорий опережающего развития (ТОРов) в целях повышения их привлекательности для инвесторов, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон предусматривает упрощенный порядок принятия решений о создании ТОРов. Будет создан исчерпывающий перечень видов экономической деятельности, которую в ТОРах и свободном порту Владивосток вести нельзя, пояснял премьер-министр России Михаил Мишустин. И решение правительства о создании ТОРов теперь будет предусматривать такой перечень.Кроме того, по решению кабмина можно будет объединять несколько ТОРов, созданных на территории одного субъекта РФ. Таким образом появится возможность укрупнять уже существующие территории развития, это позволит более рационально и эффективно использовать земельные участки, отмечал премьер.Ряд положений закона направлен на то, чтобы действующие резиденты ТОРов, в том числе в моногородах, сохранили все свои прежние преференции и льготы. Кроме того, устраняются избыточные барьеры в сфере земельных отношений и строительства и изменяются функции и полномочия управляющих компаний. Одновременно реформируется наблюдательный совет свободного порта Владивосток и переводятся в электронную форму заявки на получение статуса его резидента, а также статуса резидента ТОРов на Дальнем Востоке.Соответствующие изменения вносятся в законы "О территориях опережающего социально-экономического развития в РФ", "О свободном порте Владивосток" и "О государственной регистрации недвижимости". Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2022 года.
https://ria.ru/20211230/selkhoznaznachenie-1766238705.html
владивосток
дальний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765356916_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_9ef7c10d1a5581aedefc2fbd401793e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владивосток, владимир путин, михаил мишустин, дальний восток, россия
20:57 30.12.2021
 
Путин подписал закон, повышающий привлекательность ТОРов для инвесторов

Президент Путин подписал закон, повышающий привлекательность ТОРов для инвесторов

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместное заседание Государственного Совета РФ и президентского Совета по науке и образованию
Президент РФ Владимир Путин проводит совместное заседание Государственного Совета РФ и президентского Совета по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование правового регулирования территорий опережающего развития (ТОРов) в целях повышения их привлекательности для инвесторов, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон предусматривает упрощенный порядок принятия решений о создании ТОРов. Будет создан исчерпывающий перечень видов экономической деятельности, которую в ТОРах и свободном порту Владивосток вести нельзя, пояснял премьер-министр России Михаил Мишустин. И решение правительства о создании ТОРов теперь будет предусматривать такой перечень.
Кроме того, по решению кабмина можно будет объединять несколько ТОРов, созданных на территории одного субъекта РФ. Таким образом появится возможность укрупнять уже существующие территории развития, это позволит более рационально и эффективно использовать земельные участки, отмечал премьер.
Ряд положений закона направлен на то, чтобы действующие резиденты ТОРов, в том числе в моногородах, сохранили все свои прежние преференции и льготы. Кроме того, устраняются избыточные барьеры в сфере земельных отношений и строительства и изменяются функции и полномочия управляющих компаний. Одновременно реформируется наблюдательный совет свободного порта Владивосток и переводятся в электронную форму заявки на получение статуса его резидента, а также статуса резидента ТОРов на Дальнем Востоке.
Соответствующие изменения вносятся в законы "О территориях опережающего социально-экономического развития в РФ", "О свободном порте Владивосток" и "О государственной регистрации недвижимости". Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2022 года.
Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
20:37
Путин подписал закон о создании реестра земель сельхозназначения
 
ЭкономикаВладивостокВладимир ПутинМихаил МишустинДальний ВостокРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:54Ушаков: Путин назвал ошибкой возможность введения санкций против России
01:51Ушаков: Байден подчеркивал, что ядерную войну нельзя начинать
01:47Ушаков: переговоры Путина и Байдена могут привести к нормализации отношений
01:42Байден: ударных наступательных вооружений США на Украине не будет
01:40Ушаков рассказал о переговорах Путина и Байдена
01:22Джабаров прокомментировал разговор Путина и Байдена
01:19Назван легкий способ определить рак
01:17Какие продукты новогоднего стола самые вредные и чем их можно заменить
01:10Антонов: Россия ответит на военные угрозы Запада созданием "уязвимостей"
00:54Пушков выступил с предупреждением для Польши из-за Украины
00:46Переговоры Путина и Байдена завершились, подтвердил Песков
00:35Путин и Байден провели телефонный разговор
00:24Московское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь
00:21Рубль укрепился за год к евро на восемь процентов
00:17Космонавты Шкаплеров и Дубров поздравили землян с наступающим Новым годом
00:15Путин рассказал, как встретит Новый год
00:07Шойгу назвал российские ВС одними из самых современных и эффективных в мире
23:53Путин и Байден начали переговоры, заявил Белый дом
23:50Самарские власти смягчили COVID-ограничения для бракосочетания в ЗАГСе
23:42Американцев призвали воздержаться от морских круизов
Лента новостейМолния
Ушаков: Путин назвал ошибкой возможность введения санкций против РоссииУшаков: Байден подчеркивал, что ядерную войну нельзя начинатьУшаков: переговоры Путина и Байдена могут привести к нормализации отношенийБайден: ударных наступательных вооружений США на Украине не будетУшаков рассказал о переговорах Путина и БайденаДжабаров прокомментировал разговор Путина и БайденаНазван легкий способ определить ракКакие продукты новогоднего стола самые вредные и чем их можно заменитьАнтонов: Россия ответит на военные угрозы Запада созданием "уязвимостей"Пушков выступил с предупреждением для Польши из-за УкраиныПереговоры Путина и Байдена завершились, подтвердил ПесковПутин и Байден провели телефонный разговорМосковское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночьРубль укрепился за год к евро на восемь процентовКосмонавты Шкаплеров и Дубров поздравили землян с наступающим Новым годомПутин рассказал, как встретит Новый годШойгу назвал российские ВС одними из самых современных и эффективных в миреПутин и Байден начали переговоры, заявил Белый домСамарские власти смягчили COVID-ограничения для бракосочетания в ЗАГСеАмериканцев призвали воздержаться от морских круизов