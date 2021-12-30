Путин подписал закон, повышающий привлекательность ТОРов для инвесторов
Президент Путин подписал закон, повышающий привлекательность ТОРов для инвесторов
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместное заседание Государственного Совета РФ и президентского Совета по науке и образованию
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование правового регулирования территорий опережающего развития (ТОРов) в целях повышения их привлекательности для инвесторов, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон предусматривает упрощенный порядок принятия решений о создании ТОРов. Будет создан исчерпывающий перечень видов экономической деятельности, которую в ТОРах и свободном порту Владивосток вести нельзя, пояснял премьер-министр России Михаил Мишустин. И решение правительства о создании ТОРов теперь будет предусматривать такой перечень.
Кроме того, по решению кабмина можно будет объединять несколько ТОРов, созданных на территории одного субъекта РФ. Таким образом появится возможность укрупнять уже существующие территории развития, это позволит более рационально и эффективно использовать земельные участки, отмечал премьер.
Ряд положений закона направлен на то, чтобы действующие резиденты ТОРов, в том числе в моногородах, сохранили все свои прежние преференции и льготы. Кроме того, устраняются избыточные барьеры в сфере земельных отношений и строительства и изменяются функции и полномочия управляющих компаний. Одновременно реформируется наблюдательный совет свободного порта Владивосток и переводятся в электронную форму заявки на получение статуса его резидента, а также статуса резидента ТОРов на Дальнем Востоке.
Соответствующие изменения вносятся в законы "О территориях опережающего социально-экономического развития в РФ", "О свободном порте Владивосток" и "О государственной регистрации недвижимости". Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2022 года.