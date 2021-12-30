https://ria.ru/20211230/prisyazhnye-1766099398.html

Присяжные признали виновной подругу банкира-насильника Эпштейна

Присяжные признали виновной подругу банкира-насильника Эпштейна - РИА Новости, 30.12.2021

Присяжные признали виновной подругу банкира-насильника Эпштейна

Присяжные вынесли вердикт по делу Гилейн Максвелл, подруги покойного банкира Джеффри Эпштейна, обвиняемой в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, признав РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T02:22

2021-12-30T02:22

2021-12-30T02:22

в мире

нью-йорк (город)

джеффри эпштейн

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ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Присяжные вынесли вердикт по делу Гилейн Максвелл, подруги покойного банкира Джеффри Эпштейна, обвиняемой в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, признав ее виновной в пяти пунктах обвинения из шести, сообщает газета New York Times.Максвелл признана виновной судом по пяти пунктам, наиболее серьезный из которых торговля несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. Присяжные оправдали Максвелл только по второму пункту обвинения - побуждении несовершеннолетних пересекать границы штатов.Максвелл грозит до 40 лет тюрьмы по шести пунктам вовлечения несовершеннолетних в сексуальную эксплуатацию. Основные обвинения сводились к тому, что она имела непосредственное отношение к привлечению девочек к сексу с Эпштейном и другими мужчинами в 1994-1997 годах, не только подыскивая девушек, но также поощряя их за это и побуждая к поиску новых "жертв". Бывшую "светскую львицу" обвиняют в сговоре с целью сексуальной эксплуатации, а также сексуальной эксплуатации несовершеннолетней и даче ложных показаний.Обвинения Максвелл были выдвинуты почти год спустя после смерти в тюрьме обвиняемого в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю Джеффри Эпштейна. Он был арестован в июле 2019 года по подозрению в том, что привлекал девочек к оказанию сексуальных услуг известным и высокопоставленным людям и сам совершал преступления против несовершеннолетних. Суд Манхэттена в Нью-Йорке постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог, однако вскоре его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, впоследствии он скончался. Расследование сочло смерть Эпштейна самоубийством.

https://ria.ru/20211130/epstin-1761375860.html

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в мире, нью-йорк (город), джеффри эпштейн