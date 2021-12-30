https://ria.ru/20211230/prigozhin-1766182031.html

Юристы Пригожина подали заявление на Шендеровича по статье "Клевета"

Юристы Пригожина подали заявление на Шендеровича по статье "Клевета" - РИА Новости, 30.12.2021

Юристы Пригожина подали заявление на Шендеровича по статье "Клевета"

Юристы бизнесмена Евгения Пригожина подали в столичную полицию заявление о возбуждении дела по статье "клевета" против журналиста Виктора Шендеровича,... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T14:29

2021-12-30T14:29

2021-12-30T14:29

происшествия

москва

виктор шендерович

евгений пригожин

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Юристы бизнесмена Евгения Пригожина подали в столичную полицию заявление о возбуждении дела по статье "клевета" против журналиста Виктора Шендеровича, сообщается на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте"."Юридическая служба компании "Конкорд" уведомляет, заявление о возбуждении уголовного дела по ст. 128.1 ч. 5 "Клевета" в отношении Виктора Шендеровича передано в ОМВД города Москвы, санкция по этой части статьи составляет до 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.В нем напомнили, что Шендерович в прямом эфире "Эха Москвы" высказал не соответствующие действительности данные о Пригожине, что подтвердил суд, "признав сведения порочащими, недостоверными и обязав ответчиков удалить, а также опровергнуть их". Кроме того, суд назначил компенсацию морального вреда с Шендеровича в размере 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210816/sobol-1745946108.html

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происшествия, москва, виктор шендерович, евгений пригожин