https://ria.ru/20211230/prigozhin-1766182031.html
Юристы Пригожина подали заявление на Шендеровича по статье "Клевета"
Юристы Пригожина подали заявление на Шендеровича по статье "Клевета" - РИА Новости, 30.12.2021
Юристы Пригожина подали заявление на Шендеровича по статье "Клевета"
Юристы бизнесмена Евгения Пригожина подали в столичную полицию заявление о возбуждении дела по статье "клевета" против журналиста Виктора Шендеровича,... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T14:29
2021-12-30T14:29
2021-12-30T14:29
происшествия
москва
виктор шендерович
евгений пригожин
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Юристы бизнесмена Евгения Пригожина подали в столичную полицию заявление о возбуждении дела по статье "клевета" против журналиста Виктора Шендеровича, сообщается на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте"."Юридическая служба компании "Конкорд" уведомляет, заявление о возбуждении уголовного дела по ст. 128.1 ч. 5 "Клевета" в отношении Виктора Шендеровича передано в ОМВД города Москвы, санкция по этой части статьи составляет до 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.В нем напомнили, что Шендерович в прямом эфире "Эха Москвы" высказал не соответствующие действительности данные о Пригожине, что подтвердил суд, "признав сведения порочащими, недостоверными и обязав ответчиков удалить, а также опровергнуть их". Кроме того, суд назначил компенсацию морального вреда с Шендеровича в размере 100 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210816/sobol-1745946108.html
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происшествия, москва, виктор шендерович, евгений пригожин
Юристы Пригожина подали заявление на Шендеровича по статье "Клевета"
Юристы бизнесмена Пригожина подали заявление на журналиста Шендеровича по статье "Клевета"