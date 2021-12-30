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Путин подписал закон об использовании препаратов офф-лейбл для детей
Путин подписал закон об использовании препаратов офф-лейбл для детей - РИА Новости, 30.12.2021
Путин подписал закон об использовании препаратов офф-лейбл для детей
Президент России Владимир Путин подписал закон об использовании при лечении детей лекарств по параметрам применения, не указанным в инструкции по их... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T18:32
2021-12-30T18:33
владимир путин
ирина яровая
единая россия
госдума рф
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об использовании при лечении детей лекарств по параметрам применения, не указанным в инструкции по их медицинскому применению (препараты офф-лейбл).Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ был внесен в нижнюю палату парламента вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и первым замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андреем Исаевым.Закон регулирует вопросы применения лекарственных препаратов по параметрам применения, не указанным в инструкции по их медицинскому применению (препараты офф-лейбл) в лечении детей с тяжелыми (орфанными) заболеваниями. Правительство РФ наделяется полномочиями по установлению перечня соответствующих заболеваний и критериев соответствия в отношении применяемых лекарственных препаратов.Кроме этого, детям, достигшим совершеннолетия и страдающим тяжелыми (орфанными) заболеваниями, включенными в такой перечень, предоставляется право на продолжение наблюдения и лечения в специализированных медицинских организациях, оказывающих им медицинскую помощь по данным заболеваниям до наступления ими совершеннолетия, в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в порядке, установленном уполномоченным ФОИВом.
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владимир путин, ирина яровая, единая россия, госдума рф, здоровье - общество, россия
18:32 30.12.2021 (обновлено: 18:33 30.12.2021)
 
Путин подписал закон об использовании препаратов офф-лейбл для детей

Президент Путин подписал закон об использовании препаратов офф-лейбл при лечении детей

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместное заседание Государственного Совета РФ и президентского Совета по науке и образованию
Президент РФ Владимир Путин проводит совместное заседание Государственного Совета РФ и президентского Совета по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об использовании при лечении детей лекарств по параметрам применения, не указанным в инструкции по их медицинскому применению (препараты офф-лейбл).
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ был внесен в нижнюю палату парламента вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и первым замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андреем Исаевым.
Закон регулирует вопросы применения лекарственных препаратов по параметрам применения, не указанным в инструкции по их медицинскому применению (препараты офф-лейбл) в лечении детей с тяжелыми (орфанными) заболеваниями. Правительство РФ наделяется полномочиями по установлению перечня соответствующих заболеваний и критериев соответствия в отношении применяемых лекарственных препаратов.
Кроме этого, детям, достигшим совершеннолетия и страдающим тяжелыми (орфанными) заболеваниями, включенными в такой перечень, предоставляется право на продолжение наблюдения и лечения в специализированных медицинских организациях, оказывающих им медицинскую помощь по данным заболеваниям до наступления ими совершеннолетия, в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в порядке, установленном уполномоченным ФОИВом.
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря, 15:15
В список жизненно необходимых лекарств включат 22 новых препарата
 
Владимир ПутинИрина ЯроваяЕдиная РоссияГосдума РФЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
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