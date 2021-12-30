https://ria.ru/20211230/preparaty-1766226161.html

Путин подписал закон об использовании препаратов офф-лейбл для детей

Путин подписал закон об использовании препаратов офф-лейбл для детей - РИА Новости, 30.12.2021

Путин подписал закон об использовании препаратов офф-лейбл для детей

Президент России Владимир Путин подписал закон об использовании при лечении детей лекарств по параметрам применения, не указанным в инструкции по их... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T18:32

2021-12-30T18:32

2021-12-30T18:33

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об использовании при лечении детей лекарств по параметрам применения, не указанным в инструкции по их медицинскому применению (препараты офф-лейбл).Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ был внесен в нижнюю палату парламента вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и первым замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андреем Исаевым.Закон регулирует вопросы применения лекарственных препаратов по параметрам применения, не указанным в инструкции по их медицинскому применению (препараты офф-лейбл) в лечении детей с тяжелыми (орфанными) заболеваниями. Правительство РФ наделяется полномочиями по установлению перечня соответствующих заболеваний и критериев соответствия в отношении применяемых лекарственных препаратов.Кроме этого, детям, достигшим совершеннолетия и страдающим тяжелыми (орфанными) заболеваниями, включенными в такой перечень, предоставляется право на продолжение наблюдения и лечения в специализированных медицинских организациях, оказывающих им медицинскую помощь по данным заболеваниям до наступления ими совершеннолетия, в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в порядке, установленном уполномоченным ФОИВом.

https://ria.ru/20211224/lekarstva-1765348020.html

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владимир путин, ирина яровая, единая россия, госдума рф, здоровье - общество, россия