https://ria.ru/20211230/premirovanie-1766177064.html
Путин подписал закон о премировании госслужащих
Путин подписал закон о премировании госслужащих - РИА Новости, 30.12.2021
Путин подписал закон о премировании госслужащих
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий премировать государственных гражданских служащих не только в качестве меры поощрения за выполнение... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T14:10
2021-12-30T14:10
2021-12-30T14:11
россия
общество
владимир путин
чиновники
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий премировать государственных гражданских служащих не только в качестве меры поощрения за выполнение ими отдельных заданий, характеризующихся критериями особой важности и сложности, но и в целом за добросовестное исполнение должностных обязанностей.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.С этой целью устанавливаются полномочия правительства по определению правил исчисления денежного содержания федерального госслужащего и порядка формирования фонда оплаты труда работников федеральных госорганов.
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россия, общество, владимир путин, чиновники
14:10 30.12.2021 (обновлено: 14:11 30.12.2021)
Путин подписал закон о премировании госслужащих
Путин подписал закон о премировании госслужащих за добросовестное исполнение обязанностей