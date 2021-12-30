https://ria.ru/20211230/premirovanie-1766177064.html

Путин подписал закон о премировании госслужащих

Путин подписал закон о премировании госслужащих - РИА Новости, 30.12.2021

Путин подписал закон о премировании госслужащих

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий премировать государственных гражданских служащих не только в качестве меры поощрения за выполнение... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T14:10

2021-12-30T14:10

2021-12-30T14:11

россия

общество

владимир путин

чиновники

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий премировать государственных гражданских служащих не только в качестве меры поощрения за выполнение ими отдельных заданий, характеризующихся критериями особой важности и сложности, но и в целом за добросовестное исполнение должностных обязанностей.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.С этой целью устанавливаются полномочия правительства по определению правил исчисления денежного содержания федерального госслужащего и порядка формирования фонда оплаты труда работников федеральных госорганов.

https://ria.ru/20211230/premiya-1766174975.html

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россия, общество, владимир путин, чиновники