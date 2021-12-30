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https://ria.ru/20211230/prazdniki-1766147399.html
Россияне рассказали о планах на новогодние праздники
Россияне рассказали о планах на новогодние праздники - РИА Новости, 30.12.2021
Россияне рассказали о планах на новогодние праздники
Большинство россиян планируют провести новогодние праздники с семьей, следует из опроса общественного мнения, проведенного исследовательской компанией Vox... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T12:21
2021-12-30T12:21
общество
новый год
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Большинство россиян планируют провести новогодние праздники с семьей, следует из опроса общественного мнения, проведенного исследовательской компанией Vox populi.В кругу близких людей каникулы проведут 78% опрошенных, из них 69% планируют остаться дома или в родном городе. От 9 до13% респондентов разных возрастов будут слушать поздравление президента в одиночку. Работать останутся 15% опрошенных."Празднование Нового года является ярким примером праздника, выполняющего важную функцию объединения людей из близкого круга. Как можно увидеть по полученным данным, Новый год остается преимущественно семейным праздником, который проводят в узком кругу семьи и друзей, являясь символом семейного тепла, уюта, новых надежд и планов для многих", - отметил директор по управлению данными компании Vox Populi, социолог Дмитрий Котов.Согласно исследованию, россияне старше 55 лет чаще не планируют заниматься какими-либо активностями."Второе место по популярности занимают планы “съездить на природу, в лес, посетить природные достопримечательности”" – его отмечают 34% опрошенных, а на третьем месте находятся активности, связанные с культурным досугом (17%) – “посещение культурных событий (концертов, театров, музеев, выставок)”", – говорится в исследовании.Чаще всего из развлечений новогодних каникул респонденты называли экскурсионные туры, посещение исторических мест (46%), пляжный отдых (45%), культурный отдых (посещение музеев, выставок, концертов) (32%), оздоровление и SPA (24%).Исследование проведено методом онлайн-опроса по потоковой выборке среди пользователей Интернета старше 18 лет и взвешено в соответствии с социально-демографическими параметрами Интернет аудитории. Опрос проводился 15-25 декабря. В исследовании участвовали 1257 респондентов, ошибка выборки - 2,8%.
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общество, новый год
12:21 30.12.2021
 

Россияне рассказали о планах на новогодние праздники

© РИА Новости / Варвара ГертьеДети с родителями катаются на "ватрушках" в парке
Дети с родителями катаются на ватрушках в парке - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Большинство россиян планируют провести новогодние праздники с семьей, следует из опроса общественного мнения, проведенного исследовательской компанией Vox populi.
В кругу близких людей каникулы проведут 78% опрошенных, из них 69% планируют остаться дома или в родном городе. От 9 до13% респондентов разных возрастов будут слушать поздравление президента в одиночку. Работать останутся 15% опрошенных.
"Празднование Нового года является ярким примером праздника, выполняющего важную функцию объединения людей из близкого круга. Как можно увидеть по полученным данным, Новый год остается преимущественно семейным праздником, который проводят в узком кругу семьи и друзей, являясь символом семейного тепла, уюта, новых надежд и планов для многих", - отметил директор по управлению данными компании Vox Populi, социолог Дмитрий Котов.
Пассажир в международном терминале аэропорта Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
10:20Туризм
Эксперты рассказали, что туристы обычно покупают для зимних каникул
Согласно исследованию, россияне старше 55 лет чаще не планируют заниматься какими-либо активностями.
"Второе место по популярности занимают планы “съездить на природу, в лес, посетить природные достопримечательности”" – его отмечают 34% опрошенных, а на третьем месте находятся активности, связанные с культурным досугом (17%) – “посещение культурных событий (концертов, театров, музеев, выставок)”", – говорится в исследовании.
Чаще всего из развлечений новогодних каникул респонденты называли экскурсионные туры, посещение исторических мест (46%), пляжный отдых (45%), культурный отдых (посещение музеев, выставок, концертов) (32%), оздоровление и SPA (24%).
Исследование проведено методом онлайн-опроса по потоковой выборке среди пользователей Интернета старше 18 лет и взвешено в соответствии с социально-демографическими параметрами Интернет аудитории. Опрос проводился 15-25 декабря. В исследовании участвовали 1257 респондентов, ошибка выборки - 2,8%.
 
ОбществоНовый год
 
 
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