https://ria.ru/20211230/pravitelstvo-1766104065.html
Экс-посол РФ: поставленное США правительство Ирака не могло судить Хусейна
Экс-посол РФ: поставленное США правительство Ирака не могло судить Хусейна - РИА Новости, 30.12.2021
Экс-посол РФ: поставленное США правительство Ирака не могло судить Хусейна
Переходное правительство Ирака, которое сформировали США, не имело права проводить суд над бывшим иракским президентом Саддамом Хусейном, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T06:08
2021-12-30T06:08
2021-12-30T06:09
в мире
сша
ирак
саддам хусейн
владимир титоренко (посол россии в цар )
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Переходное правительство Ирака, которое сформировали США, не имело права проводить суд над бывшим иракским президентом Саддамом Хусейном, заявил в интервью РИА Новости бывший посол России в Ираке (2002-2003) Владимир Титоренко.В четверг, 30 декабря, исполняется 15 лет со дня казни Хусейна после вторжения американских войск в Ирак под предлогом поиска оружия массового поражения, наличие которого в стране не подтвердилось."Переходное правительство не было правительством, избранным иракским народом. Оно было сформировано американцами, и оно не имело никаких прав проводить суд над Саддамом Хусейном", - сказал Титоренко.По мнению российского дипломата, у специального трибунала не было полномочий судить Хусейна, так как он был президентом, верховным главнокомандующим вооруженных сил и принимал решения, исходя из действовавшего законодательства."Такие обвинения, как те, что связаны с войной с Ираном и применением химического оружия, безосновательны. Нет никаких доказательств, что Саддам применял это химическое оружие", - добавил Титоренко.Вторжение в Ирак международной коалиции во главе с США произошло в 2003 году. Под предлогом борьбы с международным терроризмом и поиска оружия массового уничтожения был свергнут и казнен президент страны Саддам Хусейн.Бывшему иракскому лидеру удавалось скрываться от американцев около полугода, однако в декабре 2003 года он был пойман недалеко от родного города Тикрит. Первое заседание особого трибунала состоялось в июле 2004 года. Суд признал виновным Хусейна и приговорил к смертной казни через повешение 5 ноября 2006 года.
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в мире, сша, ирак, саддам хусейн, владимир титоренко (посол россии в цар )
06:08 30.12.2021 (обновлено: 06:09 30.12.2021)
Экс-посол РФ: поставленное США правительство Ирака не могло судить Хусейна
Экс-посол РФ Титоренко заявил, что переходное правительство Ирака не могло судить Хусейна
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Переходное правительство Ирака
, которое сформировали США
, не имело права проводить суд над бывшим иракским президентом Саддамом Хусейном
, заявил в интервью РИА Новости бывший посол России
в Ираке (2002-2003) Владимир Титоренко
.
В четверг, 30 декабря, исполняется 15 лет со дня казни Хусейна после вторжения американских войск в Ирак под предлогом поиска оружия массового поражения, наличие которого в стране не подтвердилось.
"Переходное правительство не было правительством, избранным иракским народом. Оно было сформировано американцами, и оно не имело никаких прав проводить суд над Саддамом Хусейном", - сказал Титоренко.
По мнению российского дипломата, у специального трибунала не было полномочий судить Хусейна, так как он был президентом, верховным главнокомандующим вооруженных сил и принимал решения, исходя из действовавшего законодательства.
"Такие обвинения, как те, что связаны с войной с Ираном
и применением химического оружия, безосновательны. Нет никаких доказательств, что Саддам применял это химическое оружие", - добавил Титоренко.
Вторжение в Ирак международной коалиции во главе с США произошло в 2003 году. Под предлогом борьбы с международным терроризмом и поиска оружия массового уничтожения был свергнут и казнен президент страны Саддам Хусейн.
Бывшему иракскому лидеру удавалось скрываться от американцев около полугода, однако в декабре 2003 года он был пойман недалеко от родного города Тикрит
. Первое заседание особого трибунала состоялось в июле 2004 года. Суд признал виновным Хусейна и приговорил к смертной казни через повешение 5 ноября 2006 года.