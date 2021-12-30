https://ria.ru/20211230/pravitelstvo-1766104065.html

Экс-посол РФ: поставленное США правительство Ирака не могло судить Хусейна

Экс-посол РФ: поставленное США правительство Ирака не могло судить Хусейна - РИА Новости, 30.12.2021

Экс-посол РФ: поставленное США правительство Ирака не могло судить Хусейна

Переходное правительство Ирака, которое сформировали США, не имело права проводить суд над бывшим иракским президентом Саддамом Хусейном, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T06:08

2021-12-30T06:08

2021-12-30T06:09

в мире

сша

ирак

саддам хусейн

владимир титоренко (посол россии в цар )

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Переходное правительство Ирака, которое сформировали США, не имело права проводить суд над бывшим иракским президентом Саддамом Хусейном, заявил в интервью РИА Новости бывший посол России в Ираке (2002-2003) Владимир Титоренко.В четверг, 30 декабря, исполняется 15 лет со дня казни Хусейна после вторжения американских войск в Ирак под предлогом поиска оружия массового поражения, наличие которого в стране не подтвердилось."Переходное правительство не было правительством, избранным иракским народом. Оно было сформировано американцами, и оно не имело никаких прав проводить суд над Саддамом Хусейном", - сказал Титоренко.По мнению российского дипломата, у специального трибунала не было полномочий судить Хусейна, так как он был президентом, верховным главнокомандующим вооруженных сил и принимал решения, исходя из действовавшего законодательства."Такие обвинения, как те, что связаны с войной с Ираном и применением химического оружия, безосновательны. Нет никаких доказательств, что Саддам применял это химическое оружие", - добавил Титоренко.Вторжение в Ирак международной коалиции во главе с США произошло в 2003 году. Под предлогом борьбы с международным терроризмом и поиска оружия массового уничтожения был свергнут и казнен президент страны Саддам Хусейн.Бывшему иракскому лидеру удавалось скрываться от американцев около полугода, однако в декабре 2003 года он был пойман недалеко от родного города Тикрит. Первое заседание особого трибунала состоялось в июле 2004 года. Суд признал виновным Хусейна и приговорил к смертной казни через повешение 5 ноября 2006 года.

https://ria.ru/20211230/zaderzhanie-1766100630.html

сша

ирак

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в мире, сша, ирак, саддам хусейн, владимир титоренко (посол россии в цар )