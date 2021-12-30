https://ria.ru/20211230/pozitsiya-1766102391.html

В МИД прокомментировали позицию России по мораторию на смертную казнь

В МИД прокомментировали позицию России по мораторию на смертную казнь - РИА Новости, 30.12.2021

В МИД прокомментировали позицию России по мораторию на смертную казнь

Россия придерживается четкой позиции по мораторию на смертную казнь и не видит поводов ее пересматривать, заявил РИА Новости уполномоченный МИД по вопросам прав РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T05:09

2021-12-30T05:09

2021-12-30T08:56

общество

совет европы

григорий лукьянцев

россия

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Россия придерживается четкой позиции по мораторию на смертную казнь и не видит поводов ее пересматривать, заявил РИА Новости уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин в своей книге ранее не исключил, что в будущем Россия вернется к применению высшей меры наказания. По его мнению, "многое зависит от общей правовой ситуации в стране".Дипломат подчеркнул, что позиция России "совершенно четко определена", и указал на соответствующее решение Конституционного суда.Отвечая на уточняющий вопрос, есть ли поводы к пересмотру данного решения, Лукьянцев отметил, что "пока не усматривает" их.Мораторий на применение смертной казни в России ввели 16 апреля 1997 года. Последний смертный приговор в стране привели в исполнение 2 сентября 1996-го. Имя казненного официально не называлось.

https://ria.ru/20211229/kazn-1765961011.html

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общество, совет европы, григорий лукьянцев, россия