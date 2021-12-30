05:09 30.12.2021 (обновлено: 08:56 30.12.2021)
В МИД прокомментировали позицию России по мораторию на смертную казнь
Омбудсмен МИД Лукьянцев прокомментировал позицию России по мораторию на смертную казнь
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Россия придерживается четкой позиции по мораторию на смертную казнь и не видит поводов ее пересматривать, заявил РИА Новости уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин в своей книге ранее не исключил, что в будущем Россия вернется к применению высшей меры наказания. По его мнению, "многое зависит от общей правовой ситуации в стране".
"У нас есть обязательства, которые мы приняли при вступлении в Совет Европы, был введен мораторий на применение смертной казни. Мораторий соблюдается, по этому поводу высказывался и Конституционный суд, и <...> президент", — напомнил Лукьянцев.
Дипломат подчеркнул, что позиция России "совершенно четко определена", и указал на соответствующее решение Конституционного суда.
Отвечая на уточняющий вопрос, есть ли поводы к пересмотру данного решения, Лукьянцев отметил, что "пока не усматривает" их.
Мораторий на применение смертной казни в России ввели 16 апреля 1997 года. Последний смертный приговор в стране привели в исполнение 2 сентября 1996-го. Имя казненного официально не называлось.