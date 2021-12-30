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Депутат необычно поздравил горожан, пожелав смерти всем недоброжелателям

Уральский депутат закончил новогоднее поздравление неожиданной фразой - РИА Новости, 30.12.2021

Депутат необычно поздравил горожан, пожелав смерти всем недоброжелателям

Председатель городской думы Каменска-Уральского Валерий Пермяков необычно поздравил жителей с наступающим Новым годом. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T14:56

2021-12-30T14:56

2021-12-30T15:15

общество

каменск-уральский

рязанская областная дума

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Председатель городской думы Каменска-Уральского Валерий Пермяков необычно поздравил жителей с наступающим Новым годом.Как сообщает портал e1.ru, инцидент произошел во время открытия новогоднего городка в Парке трубников."Поздравляю вас с наступающим Новым годом, хочу всем пожелать счастья, здоровья, любви и радости. Вам, вашим семьям — всех земных благ. За Трубную компанию, за город Каменск-Уральский, за нас, дорогие друзья, два коротких и один с любовью — гип-гип ура!" — сказал Пермяков.Свое выступление он завершил пожеланием смерти для "всех, кто против нас пойдет".По информации СМИ, в гордуме не стали комментировать произошедшее, объяснив, что сегодня последний рабочий день.

каменск-уральский

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общество, каменск-уральский, рязанская областная дума