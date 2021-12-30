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Путин оценил сотрудничество России и Китая в торговле и науке
Путин оценил сотрудничество России и Китая в торговле и науке - РИА Новости, 30.12.2021
Путин оценил сотрудничество России и Китая в торговле и науке
Россия и Китай в 2021 году вели продуктивный политический диалог, достигли высоких показателей в сфере торговли и науки, несмотря на пандемию, говорится в... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T14:55
2021-12-30T14:55
2021-12-30T14:55
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия и Китай в 2021 году вели продуктивный политический диалог, достигли высоких показателей в сфере торговли и науки, несмотря на пандемию, говорится в новогоднем поздравлении президента России Владимира Путина председателю КНР Си Цзиньпину."Путин подчеркнул, что 2021 год прошел под знаком 20-летия подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который служит надежной основой двусторонних отношений. Несмотря на трудности, связанные с пандемией, Россия и Китай взаимодействовали весьма продуктивно: продолжался активный политический диалог на всех уровнях, были достигнуты рекордные показатели в торговле, хорошие практические результаты принесло проведение "перекрестных" Годов научно-технического и инновационного сотрудничества", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
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в мире, китай, владимир путин, си цзиньпин, новый год, россия
Путин оценил сотрудничество России и Китая в торговле и науке
Путин: Россия и Китай в 2021 году достигли высоких показателей в торговле и науке