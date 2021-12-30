https://ria.ru/20211230/pozdravlenie-1766182394.html

Путин поздравил президента Туркмении с Новым годом

Путин поздравил президента Туркмении с Новым годом - РИА Новости, 30.12.2021

Путин поздравил президента Туркмении с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин поздравил с Новым годом президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и отметил, что, несмотря на пандемию коронавируса,... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T14:31

2021-12-30T14:31

2021-12-30T14:31

новый год — 2022

в мире

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владимир путин

гурбангулы бердымухамедов

новый год

россия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с Новым годом президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и отметил, что, несмотря на пандемию коронавируса, странам в 2021 году удалось добиться динамичного развития двусторонних отношений, сообщили в пресс-службе Кремля."В адресованном президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову поздравлении подчеркнуто, что, несмотря на непростую эпидемическую обстановку в мире, уходящий год был ознаменован динамичным развитием российско-туркменистанских отношений, основанных на принципах стратегического партнёрства", - говорится в сообщении."Владимир Путин выразил уверенность, что России и Туркменистану совместными усилиями удастся обеспечить дальнейшее наращивание двусторонних связей на всех направлениях, а также конструктивного взаимодействия в международных делах на благо дружественных народов обеих стран, в интересах упрочения мира и стабильности в Центрально-Азиатском и Каспийском регионах", - добавили в пресс-службе.

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в мире, туркмения, владимир путин, гурбангулы бердымухамедов, новый год, россия